Pommeline laat nu ook billen vergroten en dat mogen we live volgen

Noteer alvast in je agenda: 26 oktober, 10 uur! Dan zendt 'Temptation Island'-babe Pommeline niks minder dan haar eigen bilvergroting live uit op Instagram. Eerder liet de blondine ook al haar boezem tot 400 cc bijwerken.

Ze had het in augustus aangekondigd en eind deze maand is het zover: de bilvergroting van Pommeline. Opvallend daarbij is dat de Gentse die ingreep live zal streamen op Instagram. "Ik heb altijd al complexen gehad over mijn platte vormen en door middel van eigen vet laat ik mijn billen voller maken", schrijft ze op de sociaalnetwerksite.

Pommeline heeft ook een wetenschappelijke verklaring waarom dat zinvol is voor haar: "Ik ben veel gaan gymen in het verleden om bilmassa bij te komen, maar dankzij bepaalde genen maak ik die niet aan, jammer genoeg." En haar motief? Het zelfvertrouwen een boost geven.

Geruststellend voor Pommeline is dat de arts van dienst 25 jaar ervaring heeft met lipofilling of vettransplantatie. Het eigen vet wordt daarbij afgezogen en weer geïnjecteerd op de plaats waar de behandelde persoon meer volume wenst. De billen dus, in het geval van Pommeline.