Politieke aansporing van Taylor Swift haalt niets uit: Republikeinse kandidate wint toch in Tennessee

07 november 2018

08u56 2 Celebrities Taylor Swift is ongetwijfeld teleurgesteld in het resultaat van de voorbije Amerikaanse Midterm-verkiezingen. Voor het eerst in haar carrière sprak ze zich uit over haar politieke overtuiging en riep ze jongeren op om op de Democraten te stemmen. Tevergeefs.

Hoewel veel jongeren zich registreerden om te gaan stemmen na de oproep van Swift, maakte het niet veel uit. De Republikeinse kandidate in haar thuisstaat Tennessee, Marsha Blackburn, won de verkiezingen alsnog. In de eerder conservatieve staat haalde ze het met een voorsprong van 10%.

Taylor postte een bericht over haar op Instagram, met de boodschap: “Ik geloof in rechten voor de LGBTQ-gemeenschap, en ik geloof dat elke vorm van discriminatie verkeerd is. Het systematische racisme in ons land is angstaanjagend en ik weiger om te stemmen voor een kandidaat die niet álle Amerikanen wil verdedigen. Daarom kan en zal ik niét stemmen op Marsha Blackburn.”

Geweld tegen vrouwen

“Haar geschiedenis als politica is verwerpelijk: zij stemde tegen een gelijk loon voor vrouwen en tegen de ‘Violence Against Women Act’, die vrouwen probeert te beschermen tegen huiselijk geweld en verkrachting. Zij gelooft dat zaken mogen weigeren om holebi-koppels te bedienen. Ze gelooft echter niet dat die laatste het recht zouden mogen hebben om te trouwen. “Dat zijn niet mijn waarden en normen voor deze staat! Ik zal stemmen op Phil Bredesen voor de Senaat”, aldus Taylor.

Campagne

Het was de eerste keer dat ze haar politieke overtuiging openbaar prijsgaf. En daar liet ze het niet bij. Wekenlang deelde ze foto’s van jongeren die zich registreerden of gingen stemmen en voerde ze op die manier actief campagne. Ze was daarmee één van de vele celebrities die jongeren aanspoorde om te gaan stemmen in de eerste verkiezingen na de overwinning van Trump.

Bredesen haalde het echter niet, en Blackburn haalde gisteren haar slag thuis. Laura Ingraham, presentatrice bij Fox News, stuurde na de verkiezing een tweet de wereld in met de tekst “haters gonna hate” gevolgd door de hashtag #shakeitoff, waarmee ze verwijst naar Taylors eigen muziekteksten.

Swift zelf reageerde nog niet op de nederlaag.

Hey @taylorswift13, haters gonna hate. #shakeitoff Laura Ingraham(@ IngrahamAngle) link