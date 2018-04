Politiedossier over dood Prince bevat onthullende getuigenis van Sinéad O'Connor: "Hij gebruikte vaak drugs en ging agressief om met vrouwen" MVO

20 april 2018

07u01

Bron: ANP 0 Celebrities Nu er niemand vervolgd wordt voor de dood van Prince, is een groot deel van het politiedossier over het overlijden van de muzikant donderdag vrijgegeven.

Het bestand van de politie van Carver County bestaat uit onder meer foto's en video's van de situatie die de autoriteiten aantroffen nadat er in april 2016 melding was gedaan van een mogelijk overleden persoon in Paisley Park. Op de foto's is onder meer het levenloze lichaam van de zanger te zien, alhoewel Amerikaanse media die de beelden plaatsten er voor kozen dat gedeelte van de foto's af te plakken.

Ook bevat het dossier verschillende getuigengesprekken, onder meer een met Sinéad O'Connor. De zangeres verklaarde enkele weken na de dood van Prince dat de muzikant geregeld hard drugs gebruikte en dan agressief met vrouwen omging.

In een persconferentie eerder op de dag kondigde aanklager Mark Metz aan dat het onderzoek naar de dood van Prince was gestaakt. "We hebben eenvoudigweg onvoldoende bewijs om iemand in staat van beschuldiging te stellen", meldde hij. De autoriteiten gaan er vanuit dat Prince namaakpillen heeft ingenomen van de sterke pijnstiller Vicodin, waar het gevaarlijke middel fentanyl in was verwerkt. Hij zou zich niet bewust zijn geweest van dat bestanddeel.