Politieagenten die ‘ER’-actrice Vanessa Marquez doodschoten, zijn vrijgesproken: Dit is haar tragische verhaal SDE

04 maart 2020

14u04 0 Celebrities Vanessa Marquez (49) was drie jaar lang te zien in de serie ‘ER’, maar daarna ging het bergaf met haar carrière. Op 30 augustus 2018 werd de actrice doodgeschoten in haar appartement in Californië. De twee betrokken agenten werden maandag vrijgesproken. Ze handelden uit wettige zelfverdediging, oordeelde de officier van justitie, en dat is ook te zien op de camerabeelden van de bodycams, die werden vrijgegeven.

De camerabeelden schetsen een triestig beeld van wat er zich op 30 augustus 2018 in het appartement van Vanessa Marquez heeft afgespeeld. Twee agenten worden door een bezorgde vriend van de actrice ingeschakeld om een welzijnscontrole te doen; met andere woorden: om te kijken of alles in orde is met haar. Wanneer ze in het appartement, dat propvol rommel ligt, aankomen, merken ze echter op dat Vanessa beroertes krijgt. Er wordt om medische bijstand gevraagd. “De agenten bleven anderhalf uur met haar praten in een poging om haar medische hulp aan te bieden", klinkt het op de rechtszaak.

De agenten vertellen dat ze haar in hechtenis zullen nemen, voor haar eigen veiligheid, maar Vanessa wil daar niets van weten. “Ik ga niet", zegt ze. Daarna is te zien hoe ze onder de lakens reikt en een wapen bovenhaalt. “Wacht, wacht, wacht, wacht. Oh, shit. Ze heeft een wapen", roept een van de agenten uit, waarna ze beiden de kamer uitlopen, met getrokken pistool. “Ze heeft een wapen. Wapen, wapen, wapen, wapen!” Hij roept naar Vanessa: “Laat je wapen vallen! Laat je wapen vallen!” Maar zij antwoordt kort: “Vermoord me.” “Ik ga je niet vermoorden", schudt de agent het hoofd. “Laat je wapen vallen. Laat je wapen vallen.” Daarna gaan beide mannen de trap af. Ze blijven op de actrice inpraten, manen haar aan om haar handen in de lucht te steken en het wapen te laten vallen. Maar ze luistert niet en probeert de trap af te komen, met het wapen op de agenten gericht. Daarop openen de mannen het vuur. Vanessa wordt geraakt en sterft. Achteraf blijkt het wapen achteraf een BB gun te zijn, een balletjesgeweer dat sterk op een écht wapen lijkt.

Rechtszaak

Niet lang na Vanessa’s dood spant haar moeder, Delia McElfresh, een rechtszaak van 20 miljoen dollar (17,97 miljoen euro) aan tegen de stad South Pasadena. De dood van haar dochter zou volgens haar te wijten zijn aan slechte technieken, nalatigheid en overreactie door de politie, die geen enkele reden had om dodelijke actie te ondernemen, klinkt het. “Dit werd fout aangepakt vanaf het moment dat het telefoontje binnenkwam en de agenten naar het huis werden gestuurd", zegt de advocate van McElfresh. Maar Shannon Presby, de officier van justitie, oordeelde maandag dat er geen fouten werden gemaakt door de agenten. “In dit incident toont het bewijsmateriaal aan dat Carrillo en Perez daadwerkelijk en redelijkerwijs geloofden dat Marquez een onmiddellijk gevaar stelde op een groot lichamelijk letsel of zelfs de dood. Haar bedoeling, zoals aangetoond werd door haar laatste bericht op Facebook, schijnt helaas te zijn geweest om een einde te maken aan haar leven.” In het bericht schreef de actrice, drie minuten voordat de agenten begonnen te schieten: “Hier wordt geschoten, cremeer me, verspreid mijn assen over het Hollywood Sign.”

“Dagelijks geïntimideerd”

Het is een triest einde voor Vanessa, die ooit een veelbelovende carrière voor zich had liggen. Na haar doorbraak in 1988 in ‘Stand and Deliver’ reeg ze de rolletjes aan elkaar. Maar na drie jaar bij ‘ER’ - in een terugkerende rol als verpleegster Wendy Goldman - druppelden de aanbiedingen steeds langzamer binnen, om in 2009 helemaal op te houden. Zelf weet Vanessa dat gebrek aan goede rollen aan haar ex-collega George Clooney (58). In een bericht op Facebook schreef ze: “Ik werd dagelijks geïntimideerd op de set van ‘ER’. Seksueel en racistisch. Dagelijks werd ik aangevallen om mijn Mexicaanse achtergrond, en ja, ik werd in mijn kruis gegrepen waar de rest van de (voornamelijk mannelijke) cast en crew bij stond. Iedereen lachte terwijl ik huilde van de pijn. Een jonge vrouwelijke persoonlijke assistent zag het allemaal gebeuren. Eriq LaSalle (een van de hoofdrolspelers, red.) heeft dat gedaan. Alle andere ‘sterren’ maakten de racistische grapjes. Toen de persoonlijke assistent aan LaSalle vroeg om zich te verontschuldigen, zei hij: ‘Oh, maar ik dacht dat je het leuk vond.’” In een tweet voegde Vanessa er later nog aan toe: “Clooney heeft geholpen om me op de zwarte lijst te zetten toen ik praatte over intimidatie op de set van ‘ER’. ‘Vrouwen die het spelletje niet meespelen, verliezen hun carrière.’ Dat gebeurde bij mij.”

George Clooney ontkent de feiten in een mededeling aan The Hollywood Reporter. “Ik had echt geen idee dat Vanessa op de zwarte lijst staat", klonk het. “Ik geloof haar op haar woord. Maar ik was geen schrijver of producent of regisseur bij die show. Ik had niets te maken met casting. Ik was een acteur, en enkel een acteur. Als men haar gezegd heeft dat ik iets te maken had met een beslissing over haar carrière, dan heeft men tegen haar gelogen. Het feit dat ik haar carrière niet kon beïnvloeden, wordt enkel overtroffen door het feit dat ik het gewoon niet zou doen.”

Shopverslaving

In 2005 was Vanessa nog te zien in een aflevering van ‘Intervention’, waarin mensen met een oncontroleerbare verslaving aan drugs, alcohol of dwangmatig gedrag gevolgd worden. Haar aflevering wordt omschreven als: “Vanessa was eens een succesvolle actrice, maar haar dwangmatig shopgedrag heeft haar op het randje van bankroet en wanhoop gedreven.”

Naast die verslaving kampte de vrouw, volgens eigen berichten op Twitter, ook met gezondheidsproblemen. Zo leed ze aan de chronische darmaandoening coeliakie. Haar diagnose zou “terminaal” zijn, schreef ze, en chronische pijn en beroertes veroorzaken.