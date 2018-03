Politie zoekt wapen in huis van Heather Locklear KDL

07 maart 2018

11u19

Bron: ANP 1 Celebrities In het huis van actrice Heather Locklear (56) heeft de politie dinsdag gezocht naar een vuurwapen. Agenten zochten volgens TMZ urenlang, maar gingen uiteindelijk met lege handen weer weg.

Aanleiding voor de huiszoeking was de arrestatie van Locklear vorige week voor huiselijk geweld. Ze zou toen tegen haar vriend hebben gezegd dat ze hem zou neerschieten als hij ooit terug zou komen.

Na onderzoek van de politie bleek dat er op naam van Locklear inderdaad een handpistool staat geregistreerd. Het wapen werd echter niet gevonden in haar huis in Thousand Oaks. Locklear was op het moment van de huiszoeking niet thuis want ze verblijft momenteel in een kliniek. Volgens TMZ was de actrice vorige week tijdens haar arrestatie stomdronken. Ook haar vriend met wie ze slaags raakte bleek dronken.

