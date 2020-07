Politie zoekt nu tóch aan land naar vermiste Glee-actrice Naya Rivera Melissa Van Ostaeyen

13 juli 2020

08u30

Bron: ANP 0 Celebrities In de zoektocht naar In de zoektocht naar de vermiste ‘Glee’-actrice Naya Rivera (33) worden sinds zondag ook de hutjes rondom Lake Piru (Californië) doorzocht. Hoewel de politie niet vermoedt dat Naya daar is, willen de autoriteiten deze optie uitsluiten.

Op Twitter smeken veel mensen de politie om ook de hutten in het gebied te doorzoeken, om er zeker van te zijn dat de actrice zich daar niet ophoudt. Een zoekteam zal daarom bij de huisjes langsgaan om de aanwezigen te vragen of ze iets weten over de verblijfplaats van Rivera.

De autoriteiten benadrukken dat er nog steeds van uit wordt gegaan dat de actrice verdronken is. De focus van de zoektocht blijft daarom liggen op Lake Piru, het meer waar Naya woensdagmiddag voor het laatst is gezien. Het zoekteam speurt sindsdien het water af, onder meer met sonarapparatuur en duikteams. De zoektocht wordt bemoeilijkt omdat het zicht onder water slecht is.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Politie geeft beelden van zoektocht onder water vrij: “Moeder Naya Rivera is elke dag bij het meer”

’Vloek van ‘Glee’’ slaat weer toe: Naya Rivera is al 3e hoofdrol die onfortuinlijk einde kent