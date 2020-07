Politie zoekt nu tóch aan land naar vermiste Glee-actrice Naya Rivera en doet oproep aan fans: “Kom niét naar hier” Melissa Van Ostaeyen

13 juli 2020

08u30

Bron: ANP 24 Celebrities In de zoektocht naar In de zoektocht naar de vermiste ‘Glee’-actrice Naya Rivera (33) worden sinds zondag ook de hutjes rondom Lake Piru (Californië) doorzocht. Hoewel de politie niet vermoedt dat Naya daar is, willen de autoriteiten deze optie uitsluiten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Op Twitter smeken veel mensen de politie om ook de hutten in het gebied te doorzoeken, om er zeker van te zijn dat de actrice zich daar niet ophoudt. Een zoekteam zal daarom bij de huisjes langsgaan om de aanwezigen te vragen of ze iets weten over de verblijfplaats van Rivera.

De autoriteiten benadrukken dat er nog steeds van uit wordt gegaan dat de actrice verdronken is. De focus van de zoektocht blijft daarom liggen op Lake Piru, het meer waar Naya woensdagmiddag voor het laatst is gezien. Het zoekteam speurt sindsdien het water af, onder meer met sonarapparatuur en duikteams. De zoektocht wordt bemoeilijkt omdat het zicht onder water slecht is.

Fans blijven liever weg

De politie in het Californische Ventura County vraagt fans en bekenden van Naya Rivera niet naar Lake Piru te komen om te helpen zoeken naar de verdwenen actrice. Sheriff Eric Buschow stelt dat de omstandigheden te gevaarlijk zijn.

“Het is benauwend heet, het is ruw terrein en erg steil”, aldus Buschow over het gebied zo’n 80 kilometer ten noordwesten van Los Angeles, waar het zondag 38 graden was. Hij snapt dat bekenden en fans goede bedoelingen hebben, maar vreest dat zij uiteindelijk zelf moeten worden behandeld voor uitdroging en zonnesteken. “En dat leidt af van de zoektocht naar Naya Rivera.”

Veel fans en ook Glee-collega’s Heather Morris boden de afgelopen dagen op social media aan te helpen met de zoektocht naar Naya, die naar verwachting is verdronken in Lake Piru tijdens een bootmiddagje met haar zoontje, Josey. Het vierjarige jongetje werd slapend in de boot gevonden. Hij heeft de politie verteld dat zijn moeder is gaan zwemmen maar niet meer terug is gekomen.

Tegenover E! stelt Buschow zondag dat alles wijst op een tragisch ongeluk. “We zijn er gezien de omstandigheden van overtuigd dat ze niet het slachtoffer is geworden van een misdrijf. Er zijn geen aanwijzingen dat het om een ontvoering of moord gaat, en ook niet dat het een zelfmoord betreft.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Politie geeft beelden van zoektocht onder water vrij: “Moeder Naya Rivera is elke dag bij het meer”

’Vloek van ‘Glee’’ slaat weer toe: Naya Rivera is al 3e hoofdrol die onfortuinlijk einde kent