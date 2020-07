Politie vermoedt dat ‘Glee’-actrice Naya Rivera verdronken is LOV RL

10 juli 2020

01u26

Bron: ANP, Belga, Reuters 12 UPDATE In Californië hebben hulpdiensten Naya Rivera (33) nog altijd niet gevonden. De voormalig ‘Glee’-actrice verdween woensdagmiddag toen ze met haar 4-jarige zoontje aan het varen was op Lake Piru, een meer op 90 kilometer ten noordwesten van de binnenstad van Los Angeles. De lokale politie bevestigt dat men ervan uitgaat dat Rivera is overleden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“We vermoeden dat er een ongeluk is gebeurd en dat ze verdronken is in het meer”, zei politieagent Chris Dyer, die benadrukte dat er geen tekenen zijn van kwaad opzet, maar dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken.

Een medewerker van het bedrijf dat de bootjes verhuurt vond de zoon van Rivera woensdagnamiddag ongedeerd maar alleen terug in het bootje. Hij zou aan de politie hebben verklaard dat zijn moeder in het water was gesprongen. Een duikteam, helikopter en drone zochten de rest van de dag naar Rivera maar de operatie werd ‘s nachts tijdelijk stilgelegd.

De politie bevestigt dat men op dit moment niet meer verwacht dat Rivera levend wordt teruggevonden. Daarvoor is ze al te lang vermist. Er wordt wel nog steeds gezocht naar haar lichaam. “Het doel is nog altijd om mevrouw Rivera thuis te brengen bij haar familie”, zei Dyer.

Op sociale media staan fans en oud-collega’s massaal stil bij de vermissing. Onder anderen Demi Lovato en Heather Morris vroegen hun volgers om te bidden voor Rivera’s terugkomst.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.