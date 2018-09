Politie valt villa van Cher binnen TK

28 september 2018

08u56

De politie is gisteren het huis van Cher in Malibu binnengevallen. Volgens TMZ waren meerdere politie-auto's, een ambulance en de brandweer uitgerukt voor de inval.

De hele inval zou te maken hebben de zoon van de assistente van de zangeres. Hij werd opgepakt voor het leveren van drugs aan iemand met dodelijke gevolgen. De 23-jarige Donovan Ruiz zou betrokken zijn geweest bij een fatale overdosis eerder deze maand. De jongeman woont op het landgoed van de 'Mamma Mia'-actrice.

Cher was zelf niet thuis ten tijde van de inval. De 72-jarige diva is op tournee en verblijft momenteel in Australië.