Politie plukt Chris Brown van podium en arresteert hem

06 juli 2018

07u31

Bron: TMZ 0 Celebrities Zanger Chris Brown (28) is opnieuw gearresteerd. De zanger werd na een optreden in Florida van het podium geplukt door enkele agenten, die hem daarna naar een politiewagen begeleidden. Voorlopit is het nog onduidelijk wat de omstreden zanger precies heeft uitgespookt.

De agenten lieten Brown nog net zijn optreden het Coral Sky Amphitheatre in West Palm Beach (Florida) afmaken en wachtten hem op in de coulissen. Net na de laatste noten werd hij gearresteerd, volgens TMZ wegens een openstaand bevelschrift uit een van de naburige county's. Waarom dat bevelschrift werd uitgeschreven, is niet duidelijk.

Het is niet de eerste keer dat de twintiger in aanraking komt met de wet. Vorig jaar kreeg hij nog een contactverbod van vijf jaar opgelegd voor zijn ex-vriendin Karrueche Tran. Zij beschuldigde hem van agressief gedrag en kon dat bewijzen bij de rechter. In 2014 werd hij ook veroordeeld voor slagen en verwondingen. Hij ging toen op de vuist met een man die ongevraagd foto's van hem nam. Zijn meest bekende geval van agressie dateert echter uit 2009: toen sloeg hij zijn toenmalige vriendin Rihanna bont en blauw. Sindsdien zit zijn muzikale carrière ook wat in het slop.