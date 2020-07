Politie pakt vijf mannen op in zaak vermoorde rapper Pop Smoke MVO

09 juli 2020

21u43

Bron: ANP 1 Celebrities De politie van Los Angeles heeft vijf mannen opgepakt die mogelijk iets te maken zouden hebben met de moord op de 20-jarige rapper Pop Smoke in februari van dit jaar.

Het gaat om drie volwassen en twee jongemannen. De LAPD, het politiekorps van Los Angeles, laat in een bericht op Twitter weten “verdere details te delen zodra deze bekend zijn.”

Rapper Pop Smoke, die eigenlijk Bashar Jackson heette, werd op 19 februari van dit jaar doodgeschoten tijdens een overval in zijn huurwoning in Los Angeles. Pop Smoke was een beginnende rapper en had nog geen grote hits op zijn naam staan. Wel stond hij deze zomer op de line-up voor het festival WOO HAH! in Hilvarenbeek.