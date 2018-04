Politie onderzoekt dood Avicii, resort waar hij verbleef zegt dat hij "in zeer goede doen was" Bonne Kerstens

21 april 2018

12u40 315 Celebrities De broer van de gisteren overleden Zweedse dj Tim Bergling is aangekomen in Musc at, de hoofdstad van Oman. Dat meldt entertainmentsite TMZ. De politie in Muscat doet op dit moment onderzoek naar de dood van de wereldberoemde dj (28).

David Bergling, die werkt als acteur, is de oudste broer van Tim. Naast David heeft hij nog een broer en een zus. David verblijft op dit moment in een hotel op zo'n 15 minuten van het resort waar het lichaam van zijn jongere broer gisteren werd aangetroffen.



Avicii verbleef in het resort met vrienden, meldt The New York Times. Op recente foto's die fans met hem in het resort maakte, is hij lachend te zien. Enkele Zweedse kranten koppen dan ook op dat hij 'in ieder geval in een goed humeur was'. Over de doodsoorzaak van de 28-jarige Zweed wordt druk gespeculeerd. De Zweedse krant Expressen heeft vanmorgen contact gehad met de politie in Muscat. "We doen op dit moment onderzoek naar de zaak en zullen binnenkort nieuwe informatie verstrekken", zo luidde de mededeling. De politie geeft aan dat de zaak op dit moment 'de hoogste prioriteit heeft'. Ook de Zweedse recherche en de Zweedse ambassade doen onderzoek naar de dood.



Het Zweedse ministerie wil verder geen mededelingen over de dood doen. "We kunnen niet meer zeggen dan dat zijn familieleden zijn geïnformeerd", zegt Rasmus Eljanskog van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

'In goede doen'

Het resort waar Avicii verbleef, Muscat Hills Resort, heeft in een verklaring op Instagram gemeld dat ze geen mededelingen kunnen doen over de toedracht van zijn dood. 'We worden continue gebeld'. Wel bevestigen ze dat Avicii op dat moment in het hotel verbleef. ,,Gedurende zijn bezoek was hij zeer vriendelijk tegen onze staf, en gedroeg zich als een van de reguliere gasten. Avicii leek in zeer goede doen, en genoot van zijn tijd bij ons. We zijn erg bedroefd over zijn overlijden", aldus het management van het luxe resort.



Avicii laat naast zijn ouders, broer en zus ook een ex-vriendin achter. Emily Goldberg, een 28-jarige Amerikaanse, rouwt openlijk op Instagram. Ze post meerdere foto's van de twee in betere tijden en schrijft daarbij: ,,Ik wou dat ik zijn woorden had kunnen waarmaken. Tijdens de twee jaar dat we samen waren, was hij mijn vertrouwenspersoon en mijn beste vriend."

Lees meer over het overlijden van Avicii in ons dossier.