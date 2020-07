Politie geeft laatste camerabeelden van ‘Glee’-actrice Naya Rivera vrij: “We zoeken nu naar een lichaam” LOV RL

10 juli 2020

03u21

Bron: ANP, Belga, Reuters 12 UPDATE In Californië hebben hulpdiensten Naya Rivera (33) nog altijd niet gevonden. De voormalig ‘Glee’-actrice verdween woensdagmiddag toen ze met haar 4-jarige zoontje aan het varen was op Lake Piru, een meer op 90 kilometer ten noordwesten van Los Angeles. De lokale politie bevestigt dat men ervan uitgaat dat Rivera is overleden. Ze gaven zopas ook de laatste camerabeelden waarop de actrice te zien was vrij.



“We vermoeden dat er een ongeluk is gebeurd en dat ze verdronken is in het meer”, zei politieagent Chris Dyer, die benadrukte dat er geen tekenen zijn van kwaad opzet, maar dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken. Hij bevestigt dat men op dit moment niet meer verwacht dat Rivera levend wordt teruggevonden. Daarvoor is ze al te lang vermist. Er wordt wel nog steeds gezocht naar haar lichaam. “Het doel is nog altijd om mevrouw Rivera thuis te brengen bij haar familie”, zei Dyer. Er zijn onder meer duikers ingezet die in het meer zoeken naar de actrice, en er wordt ook met helikopters naar haar gezocht, al werd de zoekactie woensdag- en donderdagavond tijdelijk opgeschort vanwege de invallende duisternis.

Op beelden die werden vastgelegd door een beveiligingscamera is te zien hoe Naya samen met haar zoontje arriveert bij het meer, naar een bootje wandelt en wegvaart.

Zoontje Josey

Een medewerker van het bedrijf dat de bootjes verhuurt, vond zoontje Josey woensdagnamiddag ongedeerd maar alleen terug in het bootje. Hij zou aan de politie hebben verklaard dat zijn moeder in het water was gesprongen. “Ongeveer drie uur nadat ze de kade hadden verlaten, ontdekte een andere schipper op het stuwmeer de drijvende boot, met het slapende zoontje aan boord”, vertelde kapitein Eric Buschow van het Ventura County Sherrif’s Office. “Ze hebben contact opgenomen met de autoriteiten, waarna een onderzoek begon. Sindsdien zijn we actief op zoek naar de moeder.”

“Er zijn aanwijzingen dat ze inderdaad in het meer gegaan is”, zegt Buschow. “Het zoontje vertelde dat hij gezwommen heeft met z’n moeder en dat hij terug naar de boot ging, maar z’n moeder niet. We weten dat de jongen een reddingsvest aan had. We hebben een ander reddingsvest voor volwassenen teruggevonden op de boot.” Veel meer zijn de agenten voorlopig niet te weten gekomen: “Het is een uitdaging om een vierjarige te interviewen. We vertrekken vanuit het idee dat ze in het water is gegaan en dat we haar nog niet hebben kunnen lokaliseren. Het kan ook om verdrinking gaan. Het is een groot waterreservoir, diep. Dit soort dingen gebeuren”, voegde de agent er nog aan toe. “De grootte van het reservoir brengt ook uitdagingen met zich mee, zeker wat betreft zichtbaarheid. Ik heb bijvoorbeeld nog geen details over de diepte van de plek waar de boot werd gevonden, of de omstandigheden daar.”

Terwijl de zoektocht naar de vermiste ‘Glee’-actrice nog steeds doorgaat, heeft de vader van Josey zich inmiddels over de kleine ontfermd. Ryan Dorsey, met wie Rivera 4 jaar getrouwd was, spoedde zich zo snel mogelijk naar het meer waar Naya verdwenen is. Dat meldt People. De 36-jarige Dorsey werd later gespot bij zijn huis in Los Angeles, samen met het kind. Volgens de politie maakt het jongetje het naar omstandigheden goed en is hij in goede handen. Naya en Ryan deelden de voogdij over Josey en kwamen bij hun scheiding overeen geen alimentatie van elkaar te willen hebben.

Tumultueuze relatie

De relatie tussen Rivera en Dorsey was een tumultueuze. De twee begonnen in 2014 een relatie, en huwden nog in datzelfde jaar - opvallend genoeg op dezelfde dag waarop Naya eigenlijk met rapper Big Sean had moeten trouwen. In november 2016 vroeg de actrice de scheiding aan, om dat amper elf maanden later opnieuw af te blazen. In november 2017 liep het echter mis: Rivera werd aangeklaagd voor huiselijk geweld, nadat ze Dorsey geslagen had in z’n gezicht. Op vraag van Dorsey werd die aanklacht later ingetrokken. In december 2017 vroegen ze opnieuw de scheiding aan, om die in juni 2018 effectief te finaliseren.

De actrice speelde in ‘Glee’, die tussen 2009 en 2015 werd uitgezonden, de rol van Santana Lopez. Op sociale media staan fans en oud-collega’s massaal stil bij de vermissing. Demi Lovato, die ook al verscheen in ‘Glee’, brandde een kaars op haar Instagram stories waarin ze vraagt om te bidden voor Naya. “Laten we hopen dat ze veilig en wel wordt gevonden.” Ex-collega Heather Morris, die Brittany speelde in ‘Glee’, plaatste een boodschap op Instagram. “We hebben al jullie gebeden nodig om haar terug thuis te krijgen.”



