Politie geeft beelden van zoektocht onder water vrij: “Moeder Naya Rivera is elke dag bij het meer” TK

12 juli 2020

08u07

Bron: ANI/ABC 5 Celebrities In Californië werd de zoektocht naar Naya Rivera voor de vierde dag op rij zonder resultaat afgesloten. De 33-jarige ‘Glee’-actrice verdween woensdag tijdens een boottochtje met haar zoon op Lake Piru, en hulpdiensten speuren al dagenlang in het meer naar haar lichaam. De zoektocht verloopt moeilijk omdat de omstandigheden verre van ideaal zijn, laat de plaatselijke Sherrif’s Office weten. Ze deelden voor het eerst onderwaterbeelden van de zoektocht. Intussen is haar familie de wanhoop nabij: de moeder van Rivera is elke dag bij het meer en vaarde zaterdag zelfs mee uit.



Rivera, die jarenlang de rol van Santana Lopez in ‘Glee’ vertolkte, verdween woensdag toen ze met haar zoontje Josey (4) aan het varen was op Lake Piru, zo’n 90 kilometer ten noordwesten van Los Angeles. Ze vaarde rond 1 uur ’s middags (plaatselijke tijd) uit en kwam nooit terug. Een medewerker van het bedrijf dat de bootjes verhuurt vond het kind later op de middag, rond 4 uur, ongedeerd maar alleen terug in het bootje. Hij zou aan de politie hebben verklaard dat zijn moeder in het water was gesprongen. “Mama kwam niet meer terug”, vertelde het kind. Er werd meteen een grootschalige zoekactie met boten en helikopters op poten gezet, maar zonder resultaat.

Vrijdag lieten de autoriteiten weten dat ze niet langer verwachten om de actrice levend aan te treffen. “Het gaat nu om een bergingsoperatie van een lichaam. Het doel is nog altijd om mevrouw Rivera thuis te brengen bij haar familie”, aldus politieagent Chris Dyer. De hulpdiensten zijn er zeker van dat de actrice verdronken is in het meer. “Haar zoontje zag haar onder water verdwijnen. We zijn overtuigd dat ze in het water ligt en dat we ze op een bepaald moment daar zullen terugvinden.”

Slecht zicht

Die zoektocht verloopt echter moeizaam. Lake Piru, een aangelegd stuwmeer, is op sommige plekken bijna 40 meter diep en ruim 3 kilometer lang. Daarnaast is het water ook ijskoud en heel troebel, en onder de oppervlakte zijn er sterke, onzichtbare stromingen die iemand mee kunnen sleuren. De bodem ligt bezaaid met brokstukken en bomen. Er wordt dan ook niet aangeraden om te zwemmen in het meer, al was het wel toegestaan waar het bootje werd teruggevonden.

Zaterdag gaf de Sherrif’s Office via Twitter voor het eerst onderwaterbeelden vrij van de zoektocht. Op de video’s is te zien hoe er sonarmateriaal wordt ingezet, maar ook dat de hulpdiensten geen hand voor ogen zien.

Lees verder onder de tweets.

1/2 Here’s the ROV used by @TulareSheriff in the search for Naya Rivera at Lake Piru today. This is one of many resources being used, along with side scan sonar, dogs, and divers. pic.twitter.com/LkeI04HIMJ Ventura Co. Sheriff(@ VENTURASHERIFF) link

2/2 Here’s an example of the underwater visibility at a 30-foot depth in Lake Piru. pic.twitter.com/YGNNUdmPQ4 Ventura Co. Sheriff(@ VENTURASHERIFF) link

Intussen zijn er ook hartverscheurende beelden opgedoken van de familie van Rivera, die elke dag bij het meer zijn. Op een foto die een medewerker van ABC News nam, is te zien hoe haar moeder en broer op het ponton bij het meer staan. De vrouw zit op haar knieën voor het water, haar armen uitgestrekt. “De politie heeft bevestigd dat het om Naya’s moeder en broer gaat. Ze zijn sinds de verdwijning van Rivera elke dag bij het meer geweest en houden nauw contact met de Sherrif’s Office. Zaterdag zijn ze zelfs mee uitgevaren met een van de boten om mee te zoeken naar Naya.”

Lees verder onder de tweet.

The search continues for Naya Rivera. @VENTURASHERIFF told press that this man and woman are Naya’s mother and brother. Her mother is kneeling on the dock with her arms outstretched towards the water. pic.twitter.com/5q6eGrWojR Anastasia(@ AnastasiaElyseW) link

Hoe Rivera precies verdronken is, is momenteel nog onduidelijk. De agenten benadrukken echter dat er geen bewijs is voor verdachte omstandigheden. Ze zien ook geen reden om aan te nemen dat Rivera zelfmoord gepleegd zou hebben. De agenten sluiten wel niet uit dat de actrice op de een of andere manier het bewustzijn verloor en daarom verdronk. Ze vermoeden dat ze misschien haar hoofd heeft gestoten. “Jammer genoeg zullen we moeten wachten tot we het lichaam vinden om uitsluitsel te hebben over wat er echt met haar gebeurd is. Misschien was er een medisch probleem, of had ze al een trauma voor ze onder water verdween.”

