Politie drie keer gebeld tijdens vrijgezellenfeest Joe Jonas SD

13 juni 2019

18u38

Bron: ANP 0 Celebrities De drie broertjes Jonas (samen Jonas Brothers) weten hoe ze een feestje moeten bouwen. Onlangs waren ze in Ibiza om het vrijgezellenfeest van middelste broer Joe (29) te vieren, en dat is behoorlijk uit de hand gelopen. Op de eerste avond werd de politie al drie keer gebeld, vertellen ze op The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

De drie Jonas Brothers - Nick, Joe en Kevin - waren woensdag te gast op The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Presentator Jimmy Fallon vroeg Nick en Kevin wat het wildste was dat er gebeurde op de vrijgezellenavond van Joe, die binnenkort voor de tweede keer met actrice Sophie Turner in het huwelijksbootje stapt. “Waar moeten we beginnen?” lachte Nick. “De eerste avond werd de politie al drie keer gebeld voor ons”, gaf hij daarna toe. Waarom de politie moest langskomen, vertelde hij er niet bij. Zijn broer Kevin voegde er wel fijntjes aan toe: “In Ibiza zou dat eigenlijk niet mogen.”

De twee deelden nog enkele andere grappige details over het vrijgezellenfeest. Naar verluidt scheurde Joe in een nachtclub het shirt van zijn lijf, en later ook het hemd van twee van zijn vrienden. Daarna maakte hij een bandana uit de kartonnen doos van een Don Julio 1942 tequila. “Hij nam de kartonnen doos van de tequila en op een of andere manier sneed hij er een bandana van”, vertelde Nick. “De 1942 stond op zijn voorhoofd geschreven. En dat heeft hij de hele dag op de boot gedragen.”

Vorige maand trouwde Joe al met Sophie in Las Vegas, maar het koppel wil de festiviteiten deze zomer nog eens overdoen in Frankrijk. “Ze moesten in de Verenigde Staten trouwen om het wettelijk te maken", vertelde een bron daarover, “maar het huwelijksfeest vindt nog steeds plaats in Europa.”