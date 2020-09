Politie bevestigt dat inbreker Eminem wilde vermoorden: “Hij werd wakker en opeens stond er een man naast zijn bed” MVO

10 september 2020

07u41

Bron: ANP 4 Celebrities Een politieagent die afgelopen april uitrukte naar het huis van Eminem in Michigan, heeft voor de rechtbank verklaard dat de belager van de rapper hem om het leven wilde brengen. De agent legde deze verklaring af tijdens een vooronderzoek naar Matthew David Hughes, de man die ervan verdacht wordt ingebroken te hebben in Eminem’s huis op 5 april. Hughes is destijds aangehouden en zit sindsdien vast.

Volgens Adam Hackstock, de agent in kwestie, zou Eminem ten tijde van de inbraak wakker zijn geworden, omdat er een man naast zijn bed stond. In eerste instantie dacht hij dat het zijn neef was, tot dat hij zich realiseerde dat het hier om een belager ging. “Toen de heer Mathers, oftewel Eminem, de man vroeg wat hij in zijn huis deed, antwoordde de heer Hughes dat hij hem kwam vermoorden.”

Hughes wordt aangeklaagd voor het onrechtmatig betreden van privé-terrein en onrechtmatig kwaadwillig vernietigen van andermans eigendom. Eminem was zelf niet aanwezig in de rechtbank, toen zijn belager moest voorkomen.

Eminem’s advocaat verklaarde nog een aantal zaken. Zo zou hij zelf die bewuste avond bij het huis van Eminem zijn gearriveerd en een beveiliger op de grond aangetroffen in een worsteling hebben met verdachte Hughes, waarop Hughes zichzelf vervolgens aan hem voorstelde als ‘een buurtbewoner’.

De advocaat van de verdachte meent dat Hughes kampt met heftige mentale problemen, waarmee de rechter rekening dient te houden bij de uitspraak.