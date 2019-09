Politie arresteert geobsedeerde fan tijdens concert van Miley Cyrus Redactie

24 september 2019

14u00

Bron: ANP 0 Celebrities Een geobsedeerde fan van Miley Cyrus is afgelopen weekend opgepakt tijdens een concert in Las Vegas. Het team van beveiligers van de zangeres zag de man in het publiek staan en waarschuwde de politie. De man werd al langere tijd in de gaten gehouden omdat hij koste wat kost in contact wilde komen met Miley. Dat schrijft de Amerikaanse site TMZ.

Bronnen vertellen tegen TMZ dat de man, de 42-jarige David Rumsey, Miley meerdere keren online zou hebben bedreigd. Een week voor het concert betuigde hij op Twitter zijn spijt. "Ik hoop dat we kunnen praten in Vegas zodat ik het je allemaal kan uitleggen. Ik wil zo veel mogelijk één op één met je praten." In een daaropvolgende tweet suggereert hij dat ze, nadat ze elkaar in Vegas hebben ontmoet, kunnen feesten met de reeds overleden artiesten Michael Jackson, Prince en Tupac. Of hij hiermee suggereerde een moordaanslag te bekokstoven, is niet helemaal duidelijk. David Rumsey is overgebracht naar de cel en zit nu in hechtenis.