Politica Sarah Palin woedend op 'Borat': "Dit is ziek en pervers"

11 juli 2018

Bron: ANP 1 Celebrities Sarah Palin heeft het helemaal gehad met comedian Sascha Baron Cohen, v ooral bekend van zijn alter ego's Ali G, Borat, en Brüno . Op Facebook schrijft de Amerikaanse politica dat de Brit haar onder valse voorwendselen heeft geïnterviewd voor zijn programma Who is America. "Ja, ook ik ben er ingetrapt", schrijft Palin. "Ik behoor nu tot een lange lijst van Amerikaanse publieke personen die slachtoffer zijn van de valse, misselijkmakende 'humor' van de Britse 'komiek' Sacha Baron Cohen."

Cohen deed zich voor als Amerikaanse oorlogsveteraan die Palin graag wilde spreken. Omdat ze veel respect heeft voor oorlogsveteranen vloog Palin naar Washington om met hem te praten. "Ik dacht dat het zou gaan om een eerlijke discussie met iemand die zijn land had gediend", schrijft de politica. Ze kreeg echter al snel door dat de veteraan niemand minder was dan de Britse comedian.

Toen Palin doorhad dat ze in het ootje werd genomen door Cohen, werd ze kwaad en kapte het interview af. Ze is woedend op Cohen. Niet alleen omdat hij haar voor de gek heeft gehouden, maar vooral omdat hij met zijn act weinig respect toonde voor oorlogsveteranen. Ze noemt zijn gedrag en de insinuaties die hij tijdens het interview maakte "pervers".

Verkeerde vliegveld

Nadat ze boos was weggelopen, werd ze door mensen van het programma naar het vliegveld gebracht. Maar ook dat ging helemaal mis. "Ze brachten ons expres naar het verkeerde vliegveld zodat we onze vlucht misten", laat ze haar volgers weten.

Palin heeft Cohen een voorstel gedaan. Ze wil dat de Brit alle opbrengsten van het programma doneert aan goede doelen en groeperingen in Amerika die zich inzetten voor het welzijn van Amerikaanse oorlogsveteranen. "Je mag politici en publieke figuren in de maling nemen zoveel je wilt", moppert Palin verder. "Maar hoe haal je het in je hoofd om de spot te drijven met de mensen die gevochten hebben voor hun land. Dat is ziek."

Het interview met Palin hoort bij een komische documentairereeks die Cohen over Amerika maakt voor CBS/Showtime.