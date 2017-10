Polanski opnieuw beschuldigd van misbruik TMA

Een Amerikaanse kunstenares uit Californië claimt op tienjarige leeftijd seksueel misbruikt te zijn door Roman Polanski. De vrouw is daarom een petitie gestart om de regisseur uit de raad van bestuur van de Academy of Motion Pictures and Sciences te laten zetten.

Marianne Barnard doet haar verhaal op Care 2 Petitions. Ze claimt dat Polanski haar naakt heeft gefotografeerd en dat de regisseur haar moeder had omgekocht om haar mond te houden. ''Ik zou willen dat ik moedig genoeg was geweest om iets te zeggen tegen een vriend, een ouder of een leraar. Als ik dat had gedaan, zouden die andere meisjes misschien niet misbruikt zijn door Polanski (een veroordeelde verkrachter, red.). Dat is een zware last om te dragen'', schrijft de vrouw.

Barnard hoopt met de petitie de organisatie achter de Oscars ertoe aan te zetten om Polanski uit het bestuur te gooien, zoals eerder deze maand gebeurde met Harvey Weinstein. ''Het is een kleine consequentie voor hem gezien zijn misdaden en het enorme leed dat hij mij en zijn andere slachtoffers heeft aangedaan.'' Tot nu toe hebben bijna 13.000 mensen de petitie ondertekend.

Eerder deze maand deed een Duitse actrice bij de Zwitserse politie nog aangifte tegen Polanski. De vrouw beschuldigt de regisseur ervan haar twee keer verkracht te hebben. De aanvallen zouden plaats hebben gevonden in 1972, toen Renate Langer 15 jaar was en Polanski 38.