Playmate Mai-Lan uit Bergen op Zoom: "Thank god, vroeg Hefner me niet mee naar boven"

Celebrities Een week lang bivakkeerde de toen 19-jarige Mai-Lan op de Playboy Mansion van de vannacht overleden Hugh Hefner. Ze dineerde met de Playboy himself, keek een filmpje in zijn bioscoopzaal en at een ontbijtje aan zijn tafel.

Die enorme hekken, met daarachter dat megalandgoed. Dat zwembad, met die wereldberoemde grot. Dat gastenverblijf met de knalroze kamers. En dan die Playboy zelf, Hugh Hefner. "Hij kwam van de trap af om ons te begroeten'', herinnert Mai-Lan (29) uit Bergen op Zoom, vlakbij België, zich. "Dat was wel even wat. Iedereen ging rechtop staan. Hij had wat ondersteuning nodig van zijn vriendinnen. Het was echt een oude man."

Mai-Lan in 2008 met Hugh Hefner in zijn Playboy Mansion in Los Angeles.

Een jaar of tien geleden werd Mai-Lan uitverkoren om voor de Playboy te poseren. Tot driemaal toe sierde ze het mannenblad, toen ongeveer 19 jaar jong. Na haar ontgroening mocht de Hollandse schone in 2008 naar de Mansion in Los Angeles afreizen voor een fotoshoot met zeven andere Playmates. Een week lang verbleef ze in het gastenverblijf op het beruchte landgoed.





En wow, die ervaring zal ze nooit meer vergeten. Want als nuchtere Hollandse stapte Mai-Lan een compleet andere wereld binnen. Ze stond oog in oog met een legende. Een legende die haar - plus zijn drie vriendinnen en de andere Playmates - mee uit eten nam. "We stapten ineens uit een limousine op Hollywood Boulevard. Ja, dat was wel even iets", vertelt ze.



Nee, de gesprekken waren niet diepgaand. De dames babbelden gezellig over billen. "Hefners vriendin Kendra ging in de limousine spontaan twerken'', herinnert Mai-Lan zich. Maar toch ging het tijdens het eten - 'ik geloof dat het sushi was' - allemaal heel vanzelf. "Het was vooral heel gezellig. Helemaal niet raar of zo."

Diezelfde week nodigde Hefner zijn bezoek uit voor een film in zijn eigen bioscoopzaal. "Samen met zijn vriendinnen zat hij op de eerste rij een beetje te rommelen. En wij zaten er achter. Toen dachten we wel: ok, daar zitten we dan", vertelt ze lachend.





Hoewel de meiden vrij waren om te gaan en staan waar ze wilden, heeft ze niet de hele Mansion gezien. Hefner woonde op de eerste etage van het grote landhuis. "Maar daar stap je niet ineens naartoe." Ze voegt er lachend aan toe: "En thank God, ben ik niet uitgenodigd om naar boven te gaan. Hij viel geloof ik op blond."

Grot

Wel nam ze een duik in het zwembad dat een bekend decor is in allerlei documentaires. "Ik heb ook even in die grot gezwommen, maar ben er snel weer uit gegaan. Je hoort altijd van die verhalen over wat daar allemaal gebeurt. Dat vond ik wel een beetje nasty. Het rook er helemaal bedompt."





Echt persoonlijke gesprekken met Hefner heeft Mai-Lan niet gehad. Toch heeft ze een goede indruk van hem overgehouden. "Veel mensen denken dat het een vies oud mannetje is, maar dat was helemaal niet zo. Hij was heel lief, toegankelijk en aardig."



En uiteindelijk heeft ze het verloop van haar carrière aan hem te danken. Mai-Lan heeft nu een loopbaan als dj.





Mai-Lan in 2008 met Hugh Hefner in zijn Playboy Mansion nabij Beverly Hills.