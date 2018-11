Playmate Debby Gommeren beleefde woelig feestje in Abu Dhabi: “Rapper Nelly werd er opgepakt” IDR

27 november 2018

00u00 0 Celebrities Zondag vond in Abu Dhabi de Grand Prix Formule 1 plaats. Na de racewedstrijd, die werd gewonnen door de Brit Lewis Hamilton, was er nog een exclusieve afterparty op een jacht, met heel wat celebrity's en rappers. Ook het Vlaamse 'Playboy'-model Debby Gommeren was aanwezig. Zij zag er hoe de Amerikaanse rapper Nelly opgepakt werd.

"We waren met z'n allen op een supergroot jacht van drie verdiepingen", vertelt Gommeren. "French Montana en Future waren aan het feesten op de bovenste verdieping, terwijl ik met Nelly, Akon en Tyga op het tweede dek stond. Ik ken hen nog van toen ik in Los Angeles woonde. Het ging er allemaal gezellig aan toe, tot er rond zes uur 's ochtends een gevecht ontstond tussen Future en een onbekende, dat zich verplaatste naar het dek waar ik stond.”

“De organisatoren hadden ondertussen de muziek stilgelegd en de meeste mensen gingen naar huis. Ik was er echter nog toen de politie aankwam, net als Nelly trouwens. Hij droeg een wit T-shirt, maar in het ontstane tumult waren daar bloedspatten op terechtgekomen. Hij had niets met het gevecht te maken, maar de politie had daar geen oren naar. Hoewel iedereen protesteerde, werd Nelly geboeid en moest hij toch mee voor verhoor. Ondertussen heb ik hem nog niet gehoord, maar da's logisch. In de Emiraten zijn ze sowieso superstreng, ook al heb je niets gedaan."