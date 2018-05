Playboymodel Xenia Deli (28) zwanger van eerste kind met steenrijke echtgenoot (65) KVDS

07 mei 2018

14u03

Bron: Instagram, The Mirror 0 Celebrities “Ik voel me gezegend.” Met die woorden en een foto van zichzelf met bol buikje heeft model Xenia Deli (28) afgelopen weekend aan haar ruim 850.000 volgers op Instagram verteld dat ze zwanger is. De Moldavische trouwde twee jaar geleden met de 37 jaar oudere Egyptische zakenman en miljonair Ossama Fathi Rabah al-Sharif. Voor haar is het haar eerste kind. Ossama heeft er al drie en zij hebben ongeveer de leeftijd van Xenia.

Deli werd bekend als model voor Vogue, Playboy en Sports Illustrated en figureerde in video’s van bekende popsterren als Justin Bieber (What do you mean?) en Calvin Harris (Thinking about you). Ze trouwde met Ossama Fathi Rabah al-Sharif op 4 juni 2016 op het Griekse eiland Santorini.

Bloemen

Vorig jaar kwam ze nog in het nieuws toen ze haar eerste huwelijksverjaardag helemaal alleen moest vieren omdat haar man er door zaken niet bij kon zijn. Hij had wel kosten nog moeite gespaard om haar die dag in de watten te leggen en liet haar onder meer bedelven onder een hele lading bloemen en roze ballonnen. Ze kreeg er zelfs een gitaarserenade bovenop. (lees hieronder verder)

Beautiful memories last forever 🙈❤️🙈❤️🙈❤️ 39.6K vind-ik-leuks, 1 reacties - Xenia Deli (@xeniadeli) op Instagram: 'Beautiful memories last forever 🙈❤️🙈❤️🙈❤️'

Toen al vertelde ze dat het koppel er alles aan deed om een kindje te krijgen en beiden lieten ze optekenen dat ze dan meer tijd samen zouden doorbrengen.

Het nieuws werd in elk geval goed onthaald op Instagram. De zwangerschapsfoto kreeg al meer dan 100.000 likes en honderden gebruikers wensten haar al proficiat. Commentaar dat ze met haar man getrouwd zou zijn om zijn geld, legt ze vierkant naast zich neer.

"A True Fairytale in Pink - created by my soulmate, my love, my husband, for our one year wedding anniversary" 💞💞💞💞💞💞 розовая сказка от любимого, на годовщину нашей свадьбы💞💞💞💞💞💞 42.1k Likes, 597 Comments - Xenia Deli (@xeniadeli) on Instagram: ""A True Fairytale in Pink - created by my soulmate, my love, my husband, for our one year wedding..."

Blessed 🤰🏽🐣❤️🤗 107.5k Likes, 2,417 Comments - Xenia Deli (@xeniadeli) on Instagram: "Blessed 🤰🏽🐣❤️🤗"