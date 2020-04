Playboy-playmate (33) uit het leven gestapt mvdb Bron: People - TMZ

17u10 2 Celebrities Een voormalige Playboy-playmate is op 33-jarige leeftijd overleden. De familie van Ashley Mattingly meent dat ze zelf uit het leven is gestapt. De blondine poseerde in mei 2011 voor het blootblad.

De politie in de Texaanse stad Austin trof de vrouw donderdag buiten haar woning levenloos aan. Een vriendin had de politie gevraagd om even langs te gaan nadat de blondine al enkele dagen niets van zich had laten horen. Haar familie vermoedt dat de vrouw een dag eerder de hand aan zichzelf sloeg. Naast het lichaam zou een briefje hebben gelegen, maakten haar broer William en zus Christy duidelijk in een verklaring op sociale media. De familieleden hebben het tekstje nog niet kunnen lezen, omdat het papier onderdeel is van het politieonderzoek.

Ashley worstelde volgens haar familie al langer met een alcohol- en drugsverslaving, waar ze probeerde van af te kicken. De politie arresteerde haar in 2016 toen ze met een golfautootje dronken door de straten van het Californische Laguna Beach reed en tegen vier geparkeerde wagens botste.

De vrouw woonde alleen en de lockdownmaatregelen van de staat Texas vielen haar zwaar. Ze adopteerde onlangs een jonge golden retriever om haar eenzaamheid het hoofd te bieden “en haar demonen te verslaan”. De politie heeft de zelfdoding nog niet bevestigd. Er volgt nog een autopsie om de precieze doodsoorzaak te achterhalen. De resultaten van het toxicologische onderzoek zijn mogelijk pas binnen dertig tot negentig dagen bekend.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be