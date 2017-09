Playboy-oprichter Hugh Hefner (91) overleden redactie

05u29

Bron: Reuter, ANP/BuzzE 182 AP Celebrities Hugh Hefner, de oprichter van blootblad Playboy is op 91-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn bedrijf Playboy Enterprises deze nacht bekendgemaakt.

Playboy Enterprises heeft in een verklaring laten weten dat haar oprichter Hugh Hefner is overleden. Hefner is, omringd door familie, een natuurlijke dood gestorven in The Playboy Mansion in Beverly Hills. Hefner werd 91 jaar en laat zijn vrouw Crystal Harris - met wie hij trouwde in 2012 - en vier volwassen kinderen achter.

Hefner richtte het blootblad Playboy in 1953 op, een op mannen gericht tijdschrift met foto's van naakte vrouwen, maar ook met diepgaande artikels, interviews en fictieverhalen van bekende auteurs. Playboy kende grote successen in de jaren zestig en zeventig, maar de laatste jaren had het magazine te kampen met concurrentie van het internet, waar pornografisch materiaal gratis te vinden is. In februari 2016 experimenteerde Playboy met het vermijden van naakt, maar die beslissing werd na goed een jaar weer teruggedraaid.

REUTERS

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4 — Playboy (@Playboy) 27 september 2017

Hefner verklaarde in 2009 dat hij het graf naast Marilyn Monroe heeft gekocht en dat hij daar begraven wil worden. Zijn fascinatie voor Monroe is niet toevallig. In het eerste nummer van december 1953 stond de naakte Marilyn Monroe als playmate op de cover.

Marilyn Monroe made the cover of the first issue of Playboy in 1953. pic.twitter.com/SQQrCJG7RP — Now Media News (@NowMediaScott) 27 september 2017

Enorm populair

Door de enorme populariteit van het blad Playboy, verwierf ook Hefner wereldwijde bekendheid als de belichaming van de Playboy. Zo liet hij zich maar al te graag, gehuld in zwart zijden pyama en rood satijnen smokingjasje, voor de camera's omringen door mooie vrouwen op zijn landgoed, de Playboy Mansion, in Los Angeles.

Playboy is een van de bekendste merken in de wereld. In meer dan 180 landen zijn de bladen of producten van Playboy te koop. Eerder dit jaar verkocht Hefner zijn tweeduizend vierkante meter grote Mansion plus landgoed van ruim 20.000 vierkante meter voor 94 miljoen euro, onder onder de voorwaarde dat hij er tot zijn dood mocht blijven wonen.





EPA

REUTERS Hugh Hefner in zijn beroemde Playboy Mansion in Los Angeles in 2010.