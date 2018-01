Playboy op date met dochter Stallone (en hij kan maar beter oppassen) KD

25 januari 2018

19u45 0 Celebrities Gregg Sulkin durft. De 25-jarige acteur/rokkenjager heeft zijn oog laten vallen op het 19-jarige model Sistine Stallone, de 'dochter van', jawel.

Het jonge koppel ging woensdag gezellig samen lunchen. Sulkin is vooral bekend van de miniserie 'Doctor Zhivago'. Hij was eerder samen met actrice/zangeres Bella Thorne en had nadien het ene lief na het andere. De jongeman kan nu maar beter voorzichtig zijn, met Rocky himself als schoonvader.