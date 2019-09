Platenmaatschappij vroeg Bebe Rexha om af te vallen: “Ik hongerde mezelf uit voor een videoclip” SDE

03 september 2019

19u15

Bron: Cosmopolitan 2 Celebrities Bebe Rexha (30) heeft in een interview met Cosmopolitan verteld over hoe bepaalde mensen in de muziekindustrie haar dwongen om af te vallen. Het is niet de eerste keer dat de zangeres zo openlijk praat over haar relatie met haar lichaam.

“Toen ik net tekende, zei de platenmaatschappij: ‘Ben je klaar om in boot-camp-vorm te raken?’", vertelt ze. “Ze wilden dat ik zo'n 9 kilogram verloor. Maar toen was ik al zo mager, ik woog amper 59 kilogram. Het verpestte me”, gaf Bebe Rexha toe. “Ik had het constant koud. Ik hongerde mezelf uit voordat we een videoclip zouden opnemen. Een vrouwelijke regisseur ging tegenover me aan de tafel zitten en zei: ‘Je verliest niet genoeg gewicht.’ Terwijl ik alleen maar salades at.”

In januari sprak de zangeres zich al uit toen geen enkele designer haar wilde kleden voor de Grammy Awards omdat ze te dik zou zijn. “Het brak mijn hart”, legt ze uit. “Ik was zo droevig, zo depressief. Ik voelde me afval, maar dacht bij mezelf: ‘Dit is bullshit.’ Ik was kwaad. Als een maatje 36/38 al te groot is, dan weet ik niet wat ik je nog kan vertellen... Dat is gewoon gestoord. Je zegt dus eigenlijk dat alle vrouwen ter wereld die een maatje 38 en meer hebben niet mooi zijn en jouw jurken niet kunnen dragen. Wel f*ck you, ik wil jouw jurken niet eens meer dragen.”