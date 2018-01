Platenbaas Russell Simmons aangeklaagd voor verkrachting MVO

25 januari 2018

07u00

Bron: ANP 0 Celebrities Jennifer Jarosik is een van de vrouwen die zegt verkracht te zijn door hiphop-mogul Russell Simmons. De vrouw klaagt Simmons nu aan voor ruim 4 miljoen euro. Volgens haar vond het incident in 2016 plaats in zijn huis in Beverly Hills. Dit meldt Blast.

Russell en Jennifer ontmoetten elkaar in 2006 in New York en raakten bevriend doordat ze gezamenlijke interesses hadden als mediteren, yoga en een veganistisch dieet. Toen de vrouw tien jaar later naar Los Angeles was verhuisd, nodigde de muziekproducer haar bij hem thuis uit en daar ging het volgens Jennifer helemaal mis. "Ik was in shock en doodsbang toen hij me sloeg, toen ik weigerde seks met hem te hebben. Ik viel en stootte mijn hoofd, waarna hij me hij mij verkrachtte."

Jarosik claimt na het incident last te hebben gehad van interne en externe pijnen en leed aan extreme stress. Haar advocaat eist nu 4 miljoen euro. "Meneer Simmons doet aan meditatie, yoga en eet veganistisch, hij is tegen geweld op dieren uitoefenen. Hij behandelt dieren dus feitelijk beter dan vrouwen."

Vooralsnog is er geen reactie gekomen van Simmons op de nieuwe aanklacht. Eerder spraken zeven andere vrouwen zich uit over de Def Jam-oprichter, die zich inmiddels heeft teruggetrokken uit zijn miljoenenbedrijf. Alle eerdere aantijgingen werden door hem ontkend.