Plastische chirurgie, scheidingen en lama's: hoe Katie Price haar fortuin van 50 miljoen verspeelde MVO

06 augustus 2018

12u13 0 Celebrities Kate Price (40) was ooit één van de meest succesvolle modellen ter wereld, met een kapitaal van 45 miljoen pond ofwel 50,5 miljoen euro. Vandaag schiet er van dat geld echter niets meer over, en Katie's uitgaven komen absoluut niet meer overeen met haar inkomsten.

Het probleem begon met een gat in haar hand. Gesust door de wetenschap dat ze miljoenen op de bank had staan, sloeg Price aan het shoppen. Ze kocht niet alleen dure merkkledij, schoenen en handtassen, maar ook verschillende paarden en zelfs lama's.

Verder lagen haar grootste kosten bij plastische chirurgie (zo liet ze haar neus, lippen, gezicht en borsten meermaals bewerken), luxevakanties, scheidingen (Price was 3 keer getrouwd) en een hypotheek van 11.000 euro per maand.

Daarbij spendeerde ze nog eens 1.800 euro per maand aan manicures en pedicures, 1.200 euro aan kapperskosten, 1.000 euro aan massage's, 550 euro aan gezichtsbehandelingen en 560 euro aan anti-rimpel-behandelingen.

Maar waar ze vroeger duizenden euro's kon vragen om gewoon maar ergens te komen opdagen, zou ze zopas nog betaald zijn met één enkele onderbroek als tegencompensatie voor een reclamepost op haar sociale media.

Villa in verval

Haar villa in Sussex, die 2,5 miljoen kostte, ligt er vervallen bij. Het zwembad is vuil, de tuinen zijn overgroeid en het tennisveld is volkomen verlaten. Deze week nog werd ze gespot terwijl ze haar eigen gazon afdeed, iets dat enkele jaren geleden nooit bij haar zou zijn opgekomen, maar de verloning van haar personeel kan ze niet meer betalen.

In totaal zou Price 134.000 euro per maand hebben uitgegeven aan personeel, waaronder tuinmannen, poetsvrouwen en nanny's voor haar vijf kinderen. De laatste maanden heeft ze verschillende medewerkers ontslagen.

Zelfs de deurwaarder bracht haar al een bezoekje. Dat kwam omdat ze haar energierekening van 3.000 euro niet had betaald. Die liep maandelijks heel hoog op, omdat ze de verwarming en lichten 24/24 aan liet staan.

Haar paarden en lama's heeft ze ondertussen te koop gezet, net als een Audi die ze ooit voor haar ex-man Kieran Hayler kocht. Het prijskaartje van die wagen komt op 86.000 euro.

Seksspeeltjes

In een wanhopige poging om meer geld te verdienen, komt ze nu op de proppen met een eigen reeks seksspeeltjes. "Als alle rest faalt, verkoop je seks, zo zegt Katie", vertelt een vriend van het model aan de Britse media. "Volgens haar is dit de makkelijkste oplossing om haar financiën weer op peil te krijgen."