Pink stak afgelopen Thanksgiving de banden van echtgenoot Carey lek: "De feestdagen zijn stresserend"

15 februari 2019

15u59

Bron: People 0 Celebrities Tijdens een bezoekje aan ‘The Ellen DeGeneres Show’ bekende Pink (39) dat ze afgelopen november de autobanden van haar echtgenoot Carey Hart (43) in een boze bui probeerde lek te steken. Dat liep echter mis, en de zangeres moest dertien hechtingen krijgen in haar hand.

Het is geen katje om zonder handen aan te pakken, die Pink. Afgelopen november probeerde ze namelijk de autobanden van haar echtgenoot Cary lek te steken, bekende ze aan Ellen DeGeneres. Maar ze had er een goede reden voor, zo vertelde ze: “Het was Thanksgiving. De feestdagen zijn stresserend.” Helaas slaagde ze er wel in om haar hand te bezeren. “De eerste band was geen probleem. Hij heeft een verhoogde F250 (een Ford, nvdr.) en die banden zijn stevig, dankjewel! Bij de tweede had ik al wat stoom afgelaten waardoor ik de velg raakte. Mijn hand gleed helemaal naar beneden langs het mes. Maar ik heb de dertien hechtingen zonder verdoving ondergaan. Ik voelde niets”, merkte ze op.

Pink en Hart zijn al dertien jaar getrouwd en hebben twee kinderen: Willow (7) en Jameson (2). Hun relatie kende al heel wat ups en downs, en tussen 2008 en 2010 ging het koppel zelfs even uit elkaar. Recent vertelde Pink nog dat hun relatie werken is. “Er zijn momenten waarop ik naar hem kijk en dan is hij de meest attente, logische en constante man ... zoals een rots. Hij is een goede man. Een goede vader. Het soort vader dat ik dacht dat hij zou zijn en meer. Maar soms kijk ik naar hem en denk ik: ‘Ik heb je nooit gemogen. Ik vind niets leuk aan je. We hebben niets gemeen. Ik vind niets van de dingen leuk die jij leuk vindt. Ik wil je nooit meer zien.’ Om dan twee weken later weer te denken: ‘De dingen gaan zo goed!’ En daarna zijn er weer tijden waarin je een jaar lang geen seks hebt. Is dat het einde? Monogamie is werken! Maar dat doe je dan ook, en het is het waard.”