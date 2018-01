Pink reageert op 'mannelijke' Grammy's: "We moeten de volgende generatie tonen wat gelijkheid betekent" MVO

30 januari 2018

08u00 4 Celebrities De Grammy Awards waren dit jaar volgens veel mensen 'te mannelijk'. Zo won Ed Sheeran in een categorie waarin hij het opnam tegen vier vrouwelijke artiesten, wat bij veel mensen verkeerd viel. Pink laat via Twitter weten: "Vrouwen waren dit jaar volledig de baas in de muziekwereld. En alle jaren daarvoor ook."

De zangeres refereert hiermee aan een statement van Recording Academy president Neil Portnow, die naar aanleiding van de hashtag #GrammysSoMale tegenover Variety reageerde: "Het begint allemaal met vrouwen die creatief zijn vanuit hun hart en ziel. Vrouwen die muzikant willen zijn of producers of deel van het management willen uitmaken. Zij moeten zelf opstaan, omdat ik denk dat ze van harte welkom zijn. Ik heb zelf geen ervaring met dit soort situaties, maar ik denk dat het aan ons als industrie is om mogelijkheden te creëren voor een ieder die creatief is en zich inzet voor de volgende generatie."

Hierop reageerde Pink: "Vrouwen hoeven helemaal niet 'op te staan', vrouwen zijn namelijk altijd al opgestaan. Net zoals ze vaak een stap opzij hebben gezet. Wij laten de volgende generatie meisjes en vrouwen juist zien wat gelijkheid betekent." De zangeres kreeg direct veel bijval van andere vrouwen, die Pink prezen om haar duidelijke woorden.