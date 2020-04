Pink over hoe ze coronavirus ervaarde: “Mijn zoontje nog nooit zo ziek gezien” LOV

07 april 2020

08u15 1 Celebrities Zangeres Pink en haar zoontje Jameson (3) werden onlangs genezen verklaard van het coronavirus. De twee werden twee weken in quarantaine gezet nadat ze positief hadden getest. In een Instagram live vertelt ze nu hoe de ziekte toesloeg.

“Mijn zoontje is heel ziek geweest. Het was een heel enge situatie, want ik heb hem nog nooit zo ziek gezien”, vertelt Pink op Instagram tijdens een livesessie. Jameson had hevige klachten, en dat kwam hard binnen voor de zangeres. Ze geeft toe dat ze dacht dat kinderen minder kans maken om het virus op te lopen, maar het tegendeel werd bewezen. “Niemand is veilig voor corona”, zegt ze. “Er zijn veel nachten geweest dat ik heb gehuild.”

Pink vertelt ook dat ze zelf tot de risicogroep behoorde omdat ze astma heeft, maar gelukkig zijn zowel mama als zoon nu genezen. Tijdens de livesessie blikt ze nu ook terug. “Het leek wel een achtbaan waar we inzaten, maar niet uit konden.”

De zangeres uitte onlangs nog hevige kritiek op de Amerikaanse regering. “Het is een absolute schande en mislukking van onze regering om de tests niet breder toegankelijk te maken. Deze ziekte is gevaarlijk en echt.”