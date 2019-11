Pink neemt een jaartje vrijaf: “Nu is mijn echtgenoot aan de beurt” SDE

14 november 2019

16u24

Bron: Entertainment Tonight 0 Celebrities Meer dan twee jaar lang is Pink (40) op tournee geweest, en dus vindt de zangeres de tijd rijp om wat meer tijd met haar gezin door te brengen. En dat is ook goed nieuws voor echtgenoot Carey Hart (44) die zich opnieuw op zijn carrière kan concentreren.

Pink vertelde aan Entertainment Tonight over haar plannen: “We hebben twee en een half jaar muziek gemaakt, en nu gaat Willow (Pinks achtjarige dochtertje, red.) terug naar school. Jameson (Pinks zoontje van twee, red.) gaat binnenkort naar de kleuterschool. Dit wordt echt het jaar van de familie.” En dat is ook goed nieuws voor Pinks echtgenoot, Carey Hart, vertelt de zangeres. “Carey heeft zoveel aan zijn hoofd op dit moment. Hij is altijd zo behulpzaam geweest en volgde me de wereld rond, maar nu is het zijn beurt.” Carey was ooit een professionele motorracer, maar houdt zich nu voornamelijk bezig met zijn goede doel Good Ride. “Hij verdient echt een trofee”, vertelde Pink over haar echtgenoot. “We doen echt alles voor elkaar.”