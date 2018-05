Pink dient internettrol van antwoord: "Ik heb elke minuut van mijn leven verdiend" SD

17 mei 2018

12u07

Bron: People 0 Celebrities Pink staat erom bekend geen blad voor de mond te nemen, en al zeker niet wanneer het gaat over haters en internettrollen. De 38-jarige zangeres deinsde er woensdag dan ook niet voor terug om de trol die haar uitschold dat ze "zo oud is ze dat ze beter Purple zou heten", op haar plaats te zetten.

"Jij komt waarschijnlijk uit L.A.", schrijft de Grammy-winnende zangeres op Twitter. "Nou, er zijn nog steeds mensen op de wereld die ervoor kiezen om op natuurlijke wijze ouder te worden. En ik heb elke f*cking minuut van mijn 38-jarig leven verdiend. Hoe zie jij er trouwens uit? Want ik had nog nooit van je gehoord totdat je mijn naam in de mond nam. Je bent een kleine paarse trol."

Niet veel later stuurde Pink een tweede tweet de wereld in waarin ze haar visie over ouder worden vurig verdedigt. "Ik ben van mening dat het een zegen is om oud te worden. Dat de lijntjes rondom je ogen en mond betekenen dat je veel hebt gelachen", legt ze uit. "Ik mag hopen dat ik er over 10 jaar ouder uit zie, want dat betekent dat ik nog leef."

Begin april vertelde de moeder van twee nog aan People dat ze zich niet inhoudt om haters van antwoord te dienen. "Constructieve kritiek is één ding, daarvoor ben ik een en al oor. Maar al die anonieme trollen moeten dringend een lesje leren in verantwoordelijkheidsgevoel", vertelde ze. Daarbij deed ze gelijk een oproep: "Vertel het me in het vervolg recht in m'n gezicht. Laten we erover praten. Laat zien wie je bent, als je durft."

Pink kreeg haar groot rechtvaardigheidsgevoel naar eigen zeggen door van haar vader, die haar al op jonge leeftijd toonde wat goed en wat slecht is. "Mijn vaders bijnaam was 'Mr. Cause'", vertelde ze aan People. "Hij vocht tegen elke vorm van onrechtvaardigheid. Pestgedrag, bedrijven die hun werknemers slecht behandelden, oneerlijke wetten... Ik was amper drie jaar toen ik samen met hem ging betogen in Washington. Hij leerde me dat je als individu het verschil kunt maken."

I am of the mindset that it’s a blessing to grow old. That if your face has lines around your eyes and mouth it means you’ve laughed a lot. I pray I look older in 10 years, cause that will mean I’m alive. 🤙🏼 P!nk(@ Pink) link