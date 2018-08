Piloot zet privéjet met Post Malone aan boord veilig aan de grond na twee klapbanden bij het opstijgen vijf uur eerder jv

21 augustus 2018

20u01

Bron: Fox News, TMZ, CNN 21 Celebrities Een kleine privéjet, waarvan twee banden uit elkaar klapten bij het opstijgen vanop de luchthaven in Teterboro (New Jersey), is zo'n vijf uur later veilig geland op Stewart Airport. Aan boord zaten zestien mensen, onder wie de beroemde rapper Post Malone en muzikant Andrew Watt. De noodlanding werd live gestreamd en verliep zonder problemen.

De 23-jarige Post Malone - né Austin Post - nam gisteren nog op de MTV Video Music Awards in New York de award voor hit van het jaar in ontvangst voor zijn nummer 'Rockstar'. Hij was samen met Andrew Watt, met wie hij al eens samenwerkt, op weg naar Londen. Het vliegtuig had dan ook veel brandstof in de tank voor zo'n lange vlucht. Die moest eerst verbrand worden om de noodlanding te kunnen inzetten.

Het toestel, een Gulfstream Aerospace GLF-4, steeg iets voor 11 uur lokale tijd (17 uur onze tijd) op vanop de luchthaven van Teterboro, in New Jersey even buiten New York City. De piloot liet meteen weten dat er problemen waren. Volgens Fox News waren de twee klapbanden mogelijk zelfs van het vliegtuig gerukt. Het vliegtuig had als bestemming London Luton Airport, nabij de Britse hoofdstad.

Bedoeling was aanvankelijk om een noodlanding te maken op de luchthaven van New Jersey, waar brandweerwagens en ambulances al snel massaal kwamen aangereden om meteen te kunnen ingrijpen bij problemen. De Port Authority of New York and New Jersey zei vervolgens dat de jet zou omgeleid worden naar de regionale luchthaven van Westfield-Barnes in Massachusetts (het meest rechts op het kaartje hierboven, bij Springfield), waarschijnlijk omdat Teterboro (onderaan het kaartje) een drukke luchthaven is. Later zei de FAA dan weer dat de Gulfstream Aerospace GLF-4 op de luchthaven van Stewart, even ten noorden van New York City, moest landen.

Even voor 22 uur onze tijd slaagde de piloot erin de noodlanding met het gehavende toestel op Stewart Airport, zo'n 110 km ten noorden van Manhattan, tot een goed einde te brengen.

