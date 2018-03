Pikante beelden: Véronique De Kock maakt het nu al zomerzwoel TDS

13 maart 2018

17u23

Bron: Instagram 1 Celebrities Véronique De Kock (40) weet als geen ander de kou te doen vergeten. Zij heeft dan allicht ook goed naar de Instagram-pagina’s van bekende babes gekeken op Instagram, en poseert nu net als hen in bikini.

"Eindelijk wat rust.... leef het leven, hou van het leven. Het is hier zo'n mooi land, ik wou dat ik hier kon blijven", schrijft de ex-miss bij haar foto, die ze nam in Kaapstad.

Er liepen al snel duizenden likes binnen. En dan hebben we het nog niet over de vele reacties. "Ik had bijna het zwembad gemist!”, laat iemand weten. Of ook: “Leeftijd heeft geen vat op jou. Je wordt mooier naarmate je ouder wordt!!!”

Finally some rest.... living life, loving life. Such a beautiful country, I could live here. ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@veroniquedekock) op 12 mrt 2018 om 14:48 CET