Pikant! Zelfs voor Kim Kardashian zijn deze foto's wel héél bloot TDS

24 april 2018

21u54

Bron: Instagram 141 Celebrities Dat Kim Kardashian (37) niet vies is van een streepje naakt, dat hoeven we je vast niet meer te vertellen. Haar lichaam is haar grote troef, en die speelt ze maar al te graag uit. Maar voor de reclamefoto's van haar eigen parfum geeft de realityster nu wel érg veel prijs.

Veel volgers die vandaag het Instagramaccount van Kim Kardashian hebben aanschouwd, moeten zich in hun koffie verslikt hebben. Op haar profiel en via haar stories deelde Kim immers een reeks foto's van zichzelf tijdens een shoot voor haar nieuwe parfumlijn 'KKW BODY 4.30'. En die lieten weinig aan de verbeelding over. Om niet te zeggen: niets.

De bekendste realityster van de wereld trakteerde haar volgers eerst op een topless foto, waarop ze met haar hand haar boezem bedekt. "KKW BODY 4.30 door Vanessa Beecroft #KKWFRAGRANCE", geeft Kim mee bij de foto. Er volgden al snel nog enkele andere beelden, en die waren zelfs nog een tikkeltje explicieter. Want een foto waarop in de verste verte geen ondergoed te bespeuren valt? Ook dat is geen probleem voor Kim Kardashian!

KKW BODY 4.30 by Vanessa Beecroft #KKWFRAGRANCE Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashian) op 24 apr 2018 om 16:17 CEST