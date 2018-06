Pijnlijk: Talentenscout herkent bekende actrice niet KD

Een talentenscout dacht een nieuwe ster te lanceren toen hij Evangeline Lilly zag. Pijnlijk, want zij is al jaren een bekend gezicht in Hollywood.

"Ik ben net gescout door een talentenscout", schrijft de ster op Twitter. De vele smileys geven aan dat ze er best mee kan lachen. De scout in kwestie zal het waarschijnlijk minder grappig vinden, want hij beging een pijnlijke blunder. Hij zag de actrice aan voor onbekend talent, terwijl ze al met grote namen als Hugh Jackman en Daniel Dae Kim op het scherm te zien was. Die laatste vond het duidelijk grappig, want hij feliciteerde de ster op Twitter. "Gefeliciteerd. Je hebt duidelijk potentieel."

Evangeline Lily (38) is een bekende naam in Hollywood. In België kennen we haar vooral van de serie 'Lost' en de kaskrakers 'Ant-Man' en 'The Hobbit'.