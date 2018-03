Pieter Aspe start eigen uitgeverij MVO

27 maart 2018

06u28

Bron: Nieuwsblad 2 Celebrities Pieter Aspe en cartoonist Marec starten samen een eigen uitgeverij op, zo schrijft het Nieuwsblad. Aspe NV zat vorig jaar al onder uitgeverij Manteau, maar komt nu op zichzelf te staan.

Het is de bedoeling om vooral hun eigen werk te publiceren. Vorig jaar maakten Aspe en Marec samen 'Afscheid van een Muze', een ode aan Aspes overleden vrouw Bernadette.

"Ik word 65 jaar", zegt Aspe in Het Nieuwsblad. "Normaal gaat een mens dan met pensioen, maar ik wil nog andere dingen doen. Ondernemen, bijvoorbeeld. Ik ben intussen ook weer aan het schrijven en breng in april een nieuwe Van In uit."