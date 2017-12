Piet Huysentruyt over internationale carrières van zijn kinderen: "Wie ben ik om hen tegen te houden?" VVDW

06u46

Piet Huysentruyt (55) reisde begin december af naar Azië, om er tijdens zijn Likoké-tour zijn keuken voor te stellen aan internationale chefs. De tour brengt hem straks, na Bali en Singapore, ook nog naar Zuid-Afrika. Maar eerst bracht Piet de feestdagen door met zijn familie.

"Mijn zoon Cyriel reist mee, hij is nu manager en zaalverantwoordelijke bij Likoké. Samen met chef-kok Anthony vormt hij een goed team. Ik superviseer alleen maar. En we koken wel enkele avonden in gerenommeerde restaurants, maar verder hangen we daar de toerist uit!" klinkt het enthousiast in Story.

"Cyriel doet het heel goed. Hij heeft bijvoorbeeld een uitstekende wijnkennis. Ik moet nu leren loslaten en dat is raar, maar ik heb mijn tijd gehad. Ik waak aan de zijlijn als een soort trainer, maar het is mijn ploeg die moet scoren."

Zijn dochter, Marie, trok naar Amerika. Toch heeft Piet er geen moeite mee om haar los te laten. "Ik vind het net schitterend om te zien hoe mijn kinderen hun weg vinden. Marie is een wereldreizigster, ze spreekt zelfs Chinees. Het is ook typisch voor onze familie om de vleugels uit te slaan: mijn vader ging destijds naar Congo, mijn broer zit voor zijn job vaak in Mexico en Brazilië en ik heb ook altijd mijn zin gedaan. Wie ben ik dan om mijn kinderen tegen te houden? Marie is goed bezig. Ze heeft een huis gekocht in Amerika en heeft een goede job bij Duvel in Kansas City. Ze zou ook een vriend hebben, maar die heb ik nog niet ontmoet. Ach, dat komt wel."