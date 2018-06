Piet Huysentruyt heeft het moeilijk om draad op te nemen na verlies van moeder: "Ik heb soms zin om te zeggen: nee, het gaat niet" Veerle Van De Wal

06 juni 2018

06u00

Bron: Story 0 Celebrities Piet Huysentruyt (55) blikt trots terug op zijn wereldtournee met zijn sterrenrestaurant Likoké. Tijdens zijn laatste stop in Zuid-Afrika moest hij helaas wel vervroegd naar huis terugkeren om afscheid te nemen van zijn moeder, die eind maart overleed.

Denise Creupelant, Piets moeder, was al een tijdje ziek. Ze overwon eerst nog wel borstkanker, maar de leverkanker die daarna kwam was er te veel aan. Toen Piet eind vorig jaar op culinaire wereldreis vertrok richting Azië en Zuid-Afrika, was ‘de bomma’, zoals hij haar altijd noemde, dus al erg ziek. ‘Uiteraard was ik bezorgd, maar we hielden contact via Skype en daar zag ik altijd een opgewekte moeder’, zegt Piet. ‘Tot mijn broer plots belde dat haar einde nabij was… Ik zat toen net in Zuid-Afrika, de opnames voor njam! waren volop bezig. Het was echt een dubbel gevoel: ik wou de geest van mijn overleden vader, die bij de onafhankelijkheid moest vluchten uit Congo, terugbrengen naar Afrika, maar ik moest terugkeren om mijn moeder te begraven. Toch was het de juiste beslissing om vervroegd naar huis terug te reizen.’

De terugtocht van Zuid-Afrika naar huis was wellicht de langste trip ooit…

Dat was heel hard, ja: alleen op het vliegtuig, wetende dat je moeder op sterven ligt. Ik huilde non-stop. Er kwam een stewardess naar me toe, ze vroeg waarom ik huilde. En dan moet je vertellen dat je je moeder gaat verliezen…

Hoe heb je die laatste momenten thuis bij je moeder beleefd?

Ik heb nog twee weken en een half met haar doorgebracht, ik zag haar snel achteruitgaan. Ze is thuis gestorven, omringd door haar drie kinderen. In die zin was het een mooi afscheid. Met Kerstmis zijn ook nog alle kleinkinderen bij haar op bezoek geweest, er werden mooie foto’s gemaakt. Dat heeft haar heel erg deugd gedaan. Ik heb alles nog tegen haar kunnen zeggen wat ik wou, wat bij ons vader niet het geval was. De eerste keer dat je een ouder verliest, weet je niet hoe je daarmee om moet gaan. Eigenlijk zouden ze daarin lessen moeten geven. Papa heeft nog drie maanden geleefd (hij overleed aan pancreaskanker, red.), maar ik durfde niets zeggen tegen hem. Ik heb bijvoorbeeld nooit kunnen zeggen: ‘Vader, ik zie je graag’. Dat heb ik mezelf achteraf kwalijk genomen.

Je restaurant Likoké bleef open. Zorgde dat voor afleiding?

Wel, ik heb direct aan mijn zoon Cyriel gezegd: nu ga je het even alleen moeten doen. Ik kán het nu niet. Ik moet op mezelf kunnen zijn, met haar kunnen praten in de tuin. Weet je, mijn moeder zorgde er haar hele leven voor dat het overal proper lag, nu zorg ík ervoor dat alles er piekfijn bijligt. Mijn tuin heeft er nog nooit zo mooi uitgezien.

Heb je intussen de draad weer opgenomen in Likoké?

(Zucht) Ik heb goede en slechte dagen. Op de slechte zie je mij in de tuin, dat is een therapie voor mij. Op de goede dagen ga ik golfen. Het valt me heel zwaar om in het restaurant te zijn, want iedereen condoleert je. De klanten vragen hoe het met me gaat – en iedereen doet dat met de beste intenties hé – maar natuurlijk gaat het niet goed. Op zulke momenten is het vervelend dat je in deze wereld altijd happy moet zijn en altijd moet lachen. Ik heb ook weleens zin om te zeggen: ‘Nee, het gaat niet.’ Gelukkig begrijpt mijn team me volledig. Als ik geen goesting heb, zeg ik het gewoon. Als ik dan toch kom, zijn ze verrast.

VERWEESD

Je moeder woonde in Kortrijk. Is het emotioneel om daar nog te komen?

Het is heel bizar om in het ouderlijke huis te komen. Dat lege bed… heel vreemd. Ik denk nog altijd dat ik mijn moeder ga tegenkomen. Haar huis zal binnenkort verkocht worden, heel jammer, want er zit zoveel geschiedenis in… Maar dat is het leven. Ik heb er ergens vrede mee, maar ze is te vroeg gestorven, ze werd net geen tachtig. Ik dacht dat ze negentig zou worden, maar het heeft niet mogen zijn.

Twintig jaar geleden verloor je al je vader. Voel je je anders, nu je beide ouders overleden zijn?

Ik ben letterlijk en figuurlijk een wees die achterblijft, hé. Ik voel me verweesd. Daarom zeg ik aan wie zijn ouders nog heeft: knuffel ze zoveel mogelijk, ga er zoveel mogelijk naartoe. Ook al vind je dat ze zeuren… Pas wanneer je ouders weg zijn, besef je dat je soms verkeerde dingen hebt gezegd.

Op Facebook schreef je onlangs: ‘Hoe vier je in godsnaam Moederdag zonder moeder’?

Ik post nooit veel op Facebook, maar toen had ik er behoefte aan. Er valt gewoon niets te vieren op Moederdag zonder moeder. Dat was een moeilijke dag. En in Frankrijk (restaurant Likoké bevindt zich in de Ardèche, red.) vieren ze Moederdag op een andere dag in mei, dus het was twee keer emotioneel.

OPVOLGING VERZEKERD

Hoe gaan je kinderen Cyriel en Marie om met het verlies van hun bomma?

Zij hebben ook veel verdriet, zoals de hele familie. De bomma was niet zomaar een bomma. Ze was een madam, een persoonlijkheid. De familiebanden zijn nu aangescherpt. We zien elkaar meer. Via WhatsApp hebben we een groepje met alle neven en nichten, mijn broer en zus…

Vorige week hield je, niet toevallig, een veiling ten voordele van Kom Op Tegen Kanker.

Omdat ik niet wil dat iemand zo moet aftakelen als ons moeder. We moeten die verschrikkelijke ziekte de wereld uithelpen. Als ik zo’n slechte foto van mijn lever zou zien, dan wil ik nog twee maanden voluit leven. Geef me daarna maar een spuitje zodat ik waardig kan sterven. Ons mama was nog maar een schim van zichzelf, graatmager. Afschuwelijk om haar zo te zien.

Op welke manier heeft de dood van je moeder je veranderd?

Ik heb besloten om écht van het leven te profiteren. Gelukkig verwacht mijn team niet meer dat ik altijd in de keuken sta. En mijn zoon Cyriel en chef-kok Anthony zijn de perfecte opvolgers, ze doen dat heel goed.

Na het succes van je pop-uprestaurant in Kortrijk opperde je nog dat je misschien opnieuw een zaak in Vlaanderen zou openen. Zijn die plannen opgeborgen?

Zelf ga ik niets meer in Vlaanderen opstarten, maar als mijn team dat wil doen, zal ik hen steunen en begeleiden met mijn naam en vakkennis. Fysiek kan ik het gewoon niet meer aan. Schrijf het maar in koeien van letters: MIJN LICHAAM IS OP. Het kraakt langs alle kanten, mijn beide schouders zijn ontstoken. Ik heb dan ook voor twee levens gewerkt. Oké, op mijn vrije dagen heb ik flink gegeten en gedronken, maar ik heb vooral hard gewerkt. Buitenstaanders beseffen dat niet, maar ik stond heel mijn leven om zeven uur op en stond in mijn keuken tot twee uur ’s nachts.

En dat had gevolgen voor je gezondheid…

Ja, ik ben diabeet. Mijn dokter zegt dat dat niet verwonderlijk is, door mijn levensstijl. Enerzijds is het genetisch bepaald, maar te veel alcohol én veel stress hebben ook een grote rol gespeeld. Ik drink nog altijd graag een glaasje, maar in mindere mate. Ik heb het op mijn manier onder controle. In de zomer ga ik bijvoorbeeld om tien uur slapen, ik besef dat ik niet moet gaan feesten, anders drink ik weer te veel alcohol.

Je bent bezig aan je allerlaatste boek, dat in 2020 zal verschijnen. Betekent dat ook je afscheid als sterrenchef?

Dat weet ik niet. Ik kan niet stilzitten (lacht). Maar in dat laatste boek wil ik wel mijn hele leven vertellen. Dan ben ik 57, een mooie leeftijd om alles af te ronden. Ik heb gedaan wat ik moest doen, het is nu aan de jeugd.

Dat wil je ook aantonen met je nieuwste kookboek Likoké on Tour. Het is geen traditioneel kookboek zoals we van jou gewoon zijn.

Nee, het is niet te vergelijken met de SOS Piet-kookbijbel. Het is eerder een hebbeding, een souvenir voor iedereen die onze culinaire reis wil (her)beleven aan de hand van prachtige reisfoto’s en gerechten die we bereid hebben tijdens onze wereldtournee van Kortrijk over Azië tot Zuid-Afrika. Ook al zijn de recepten misschien moeilijk: iedereen kan er inspiratie uit halen. Ik ben zowel SOS Piet als sterrenchef. Daar heb ik mee leren leven.

Tijdens je wereldreis mocht je bij de grootste Aziatische chefs koken. Maar de ontvangst was niet altijd even hartelijk.

Europeanen hebben een andere mentaliteit dan Aziaten. Ik werd wel goed ontvangen, maar het was euh… raar. De Japanse chef in Osaka deed aanvankelijk heel koel, maar na de service nodigde hij ons team uit om te eten. Het was twee uur ’s nachts, de volgende ochtend moesten we ons vliegtuig nemen, maar een Japanner mag je niets weigeren. Uiteindelijk werd het een subliem diner en heeft hij me duizendmaal bedankt.

Je hebt bizarre Aziatische gerechten gegeten, zoals sperma van kabeljauw. Dat klinkt allesbehalve lekker.

Het was goed klaargemaakt, maar op zich is het niet lekker. Het ziet eruit als kalfshersenen, met een glazige structuur. In Osaka koop je sperma van kabeljauw gewoon op de markt. In die cultuur wordt er normaal over gedaan. Mocht ik het hier kunnen krijgen, zou ik er zeker mee aan de slag gaan. Ik ga geen enkele uitdaging uit de weg (lacht).

Het slachten van een levende vis heb je wel aan je neus laten voorbijgaan.

Ik was vooral opgelucht dat ik die vis – de zeer giftige fugu of kogelvis – niet moest aanraken. Je hebt een diploma nodig om hem te mogen villen. Eén aanraking met zijn lever en je bent dood. De fugu smaakt trouwens maar gewoontjes, maar het slachten is indrukwekkend.

LOSLATEN

Met Likoké on Tour heb je het verlies van je vader echt afgesloten.

Klopt. Likoké is genoemd naar mijn vader. Het was zijn bijnaam in Congo, waar hij met mijn moeder een bloeiende koffieplantage had. Mijn vader heeft het nooit verwerkt dat hij bij de onafhankelijkheid moest vluchten en alles moest achterlaten. Ons moeder vertelde me na zijn dood dat hij wellicht blij was dat zijn leven voorbij was, na alles wat hij had meegemaakt. Met Likoké on Tour bracht ik zijn geest naar Afrika, wilde ik hem symbolisch begraven in het land waar hij graag was. En het had ook een andere betekenis: Likoké kan nu verder zonder mij.

Kookzender njam! heeft je avonturen gevolgd. Hoe voelt het om weer op tv te komen?

Ach, ik ben dat gewoon hé. Het is wel raar om met andere middelen televisie te maken, terwijl ik de grote middelen gewoon ben. Maar ik ben héél tevreden met het resultaat. Het doet me iets dat ik de reis kan delen met anderen en hen kan inspireren om naar Likoké te komen. De docureeks zal nog jaren herhaald worden, voor mij is dat geweldige reclame. En njam! richt zich ook recht tot mijn doelpubliek.

Wat als njam! je contacteert voor een dagelijks kookprogramma?

Er komt binnenkort een nieuw programma met verschillende chefs, waaronder ik. Ik voel me vereerd als ze me vragen voor tv-werk, maar ik zoek er niet bewust naar. Ik had wel graag peper en zout gebracht in 2 Sterren Restaurant van VTM. Dat is écht op mijn lijf geschreven, maar soit, ik snap dat er een tijd is van komen en van gaan…