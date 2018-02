Piet Huysentruyt behoudt zijn Michelinster voor Likoké KDL

06 februari 2018

Goed nieuws voor Piet Huysentruyt: Likoké, zijn restaurant in Les Vans in de Franse Ardèche, behoudt ook dit jaar zijn Michelinster. Dat blijkt uit de nieuwe gids voor Frankrijk, die zopas is bekendgemaakt. Likoké heeft daarmee al sinds 2014, nog geen jaar nadat het restaurant de deuren opende, een Michelinster.

Over enkele weken vertrekt Piet met zijn volledige ploeg op toer naar Zuid-Afrika. Eerder trok hij al op 'tournee' in Kortrijk en Azië.