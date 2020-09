Piers Morgan opent jacht op inbrekers van vakantiehuis TDS

02 september 2020

16u17

Bron: ANP 0 Celebrities Piers Morgan (55) opent de jacht op de inbrekers die zijn vakantiehuis binnendrongen, terwijl hij sliep. Tijdens de inbraak in het huis in Saint-Tropez werden de sieraden van zijn vrouw meegenomen, vertelt hij in Good Morning Britain.

“Stelletje dieven in de slaapkamer, terwijl we sliepen... Een of andere walgelijke klootzak, een kleine inbreker die midden in de nacht door mijn slaapkamer sluipt”, vertelt het jurylid van X-Factor. Ook zegt hij dat hij de film ‘Taken’ er uit gaat laten zien als ‘een theekransje’. In die film spoort Liam Neeson de kidnappers van zijn dochters op.

Hij sluit af met een laatste dreigement. “Ik meen het. We gaan je vinden en zijn je op het spoor.”

