Piers Morgan krabbelt terug: "Ik ging te ver in mijn kritiek tegen Meghan Markle"

10 mei 2020

14u45

Bron: ANP 0 Celebrities De Britse Piers Morgan (55) - die bekend staat om zijn grootspraak en kritische houding - heeft in een interview met de Sunday Times toegegeven dat hij waarschijnlijk te ver is gegaan met zijn kritiek op de hertogin van Sussex, nadat zij en Harry een stapje terug deden uit het Britse koningshuis.

In een moment van zelfreflectie keek Piers terug op kritieken die hij op de hertogin had geleverd. “Ben ik te ver gegaan? Waarschijnlijk. Denk ik dat dat zal bepalen en temperen hoe ik in de toekomst over hen praat? Absoluut.” De presentator zei verder dat het als columnist “waarschijnlijk niet verstandig is om dingen te persoonlijk te maken.”

De Britse presentator heeft in het verleden meerdere keren hard uitgehaald naar Meghan. Zo beschuldigde hij haar ervan dat ze Piers alleen gebruikte als opstapje voor haar carrière als actrice. Ook toen Harry en Meghan een stapje terug deden uit het Britse koningshuis was de kritiek niet mals. “Mensen zeggen dat ik te kritisch ben op Meghan Markle, maar ze dumpte haar familie, haar vader, en het merendeel van haar oude vrienden. Ze haalde Harry en William uit elkaar en heeft Harry nu gesplitst van de koninklijke familie”, zei Piers destijds.

