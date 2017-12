Pierce Brosnan moet opdraaien voor de brand bij zijn buur

Pierce Brosnan is door een verzekeringsmaatschappij aansprakelijk gesteld voor een overslaande woningbrand in 2015 die voor schade zorgde bij zijn buurman.

De brand ontstond destijds in de garage van de 'James Bond'-acteur, maar sloeg al snel over naar het huis van zijn buurman, waar het heel wat schade toebracht. Volgens TMZ was de schade bij de buren te voorkomen geweest als Pierce Brosnan destijds zijn vodden, die vatbaar waren voor zelfontbranding, op de juiste manier had weggegooid. De buurman kreeg de brandschade ondertussen al vergoed door de verzekering, maar daarmee is de kous niet af. Zijn verzekeraar wil nu de schade op Pierce Brosnan verhalen en begon daarom een rechtszaak tegen de acteur.