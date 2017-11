Piepjonge Matteo Simoni over meisjes en uitgaan: "Ik durf met iedereen slowen" KDL

12u54

Bron: VRT 0 VRT Matteo Simoni, toen hij 12 jaar oud was. Celebrities Naar aanleiding van de twintigste verjaardag van Ketnet worden heel wat oude fragmenten vanonder het stof gehaald. In eentje daarvan speelt een piepjonge 'Callboy' de hoofdrol: Matteo Simoni.

Toen Matteo 12 jaar oud was, was hij twee keer te gast in 'Mijn Gedacht!'. Op 12 april 2000 liet hij zijn licht over (stijl)dansen schijnen. "Ik vind slowen fijn, dan heb je contact met meisjes", vertelde Matteo, die ook nog meegaf dat hij het "aan iedereen" durfde vragen.

