Photoshop-blunder: waar is de kont van Kim Kardashian plots naartoe? TDS

29 oktober 2018

11u18

Bron: Instagram 0 Celebrities Kim Kardashian ligt alweer onder vuur. De reden dit keer? Op Instagram deelde ze een campagnebeeld voor haar eigen make up-lijn, maar haar lichaam lijkt extreem bewerkt te zijn met Photoshop. En dat kunnen haar volgers maar matig appreciëren.

De kont van Kim Kardashian: het is een waar fenomeen. Er wordt al jaren verteld dat Kim Kardashian elke foto die ze via sociale media deelt eerst bewerkt om er net dat tikkeltje beter uit te zien. En dat is ook deze week het geval, nadat de realityster een foto op Instagram deelde om haar eigen merk in de verf te zetten. De kritiek is echter opvallend: hoewel er meestal heel wat te doen is rond de ‘grote’ vormen van haar achterwerk, zou ze haar billen nu net digitaal verkleind hebben.

“Jouw lijf is compleet buiten proportie”, klinkt de kritiek. Of ook: “Dit lijkt in de verste verte niet op Kim”, “Extreem gephotoshopt. Echt niet cool”, “Moest ze echt zelfvertrouwen hebben zou ze al die Photoshop niet nodig hebben” en “Kijk eens naar haar dij! Waarom is die zo lang?”.

Kim heeft zelf nog niet gereageerd op de commentaar.