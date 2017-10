Philippe Geubels is euromiljonair TK

08u31

Bron: Dag Allemaal 41 ANP Celebrities Wie denkt dat comedians weinig verdienen, heeft het niet altijd bij het rechte eind. In het geval van Philippe Geubels valt dat zeer goed mee, berekende Dag Allemaal. De man zou intussen euromiljonair zijn.

In zijn tienjarige carrière zag Geubels zijn fortuin uitgroeien tot boven het miljoen euro, meldt Dag Allemaal. En dat is vooral te wijten aan zijn lucratieve tv-deals. "Zowel in Vlaanderen als Nederland, waar hij een exclusiviteitscontract heeft bij RTL", klinkt het.



Momenteel zit Geubels bij Eén, en dat deed hij niet voor het geld. "Volgens nethoofd Olivier Goris had de komiek elders meer kunnen verdienen - er wordt gesproken over bedragen van 400 à 500.000 euro - maar koos hij om inhoudelijke redenen voor Eén. Zijn eerste wapenfeit daar wordt overigens een komisch programma over taboes."