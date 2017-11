Philip Cracco en Aisha uit 'The Sky is the Limit' geven hun relatie nog eens nieuwe kans: "Ik weet niet of het deze keer blijft duren" FDG en KDL

13u43

Bron: TV Familie 0 © VIER / Tim De Backer Philip Cracco en Aisha. Celebrities Over de relatie van de gefortuneerde zakenman Philip Cracco (55) en Aisha Van Zele (33) is al veel inkt gevloeid. Het koppel, dat we leerden kennen in 'The Sky is the Limit', ging de laatste maanden regelmatig uit elkaar, om dan toch terug een koppel te vormen. Op dit moment vormen ze opnieuw een duo, maar of dat blijft duren, weet Aisha duidelijk zelf niet goed.

Nadat Aisha Philip Cracco al haar steun had gegeven tijdens zijn gevecht tegen prostaatkanker, kwam het vorig jaar tot een breuk tussen de twee. Aisha's kinderwens was de reden van de breuk, want Philip, die al twee kinderen heeft, zag een derde kind niet zitten. Amper een maand later volgde de verzoening al. Naar eigen zeggen omdat ze "elkaar niet konden missen", maar kort nadien liep het alweer mis. Nadat het gerucht de ronde deed dat Philip iemand anders had leren kennen, reageerde Aisha verslagen. "Mijn hart is in 100.000 stukken gebroken", klonk het destijds. Nu is haar hart opnieuw gelijmd, door Philip, want de twee vormen opnieuw een koppel.

Emotionele achtbaan

"Mijn relatie met Philip heeft heel wat te verduren gehad. 't Was echt een emotionele achtbaan waar ik op zat", vertelt Aisha in TV Familie, waarin ze het ook heeft over haar kinderwens. "Het is nu vooral afwachten of we allebei bereid zullen zijn om compromissen te sluiten. Tussen Philip en mij is er liefde genoeg, dat zal nooit een probleem zijn". Al stelt Aisha zich erg afwachtend op. "Aan de ene kant zie ik Philip doodgraag, daar kan ik niet in doseren. Maar aan de andere kant ben ik toch voorzichtiger geworden. Ik bedoel, ik wéét niet of wij deze keer zullen samenblijven. De toekomst zal uitwijzen of wij voor elkaar gemaakt zijn", klinkt het.