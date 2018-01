Philip Cracco en Aisha uit ‘The Sky is the Limit’ zijn alweer uit elkaar KDL

09u56

Bron: Facebook 1 © VIER / Tim De Backer Celebrities Het nieuwe jaar staat ook garant voor een nieuw hoofdstuk in de relatie van de gefortuneerde zakenman Philip Cracco (55) en Aisha Van Zele (33). Het koppel, dat we leerden kennen in ‘The Sky is the Limit’, ging de laatste maanden regelmatig uit elkaar, om dan toch terug een koppel te vormen. Maar nu zijn ze dus opnieuw uit elkaar.

Toen de twee in november vorig jaar vertelden dat ze hun relatie een zoveelste kans hadden gegeven, durfde Aisha niet goed naar de toekomst kijken. "Het is nu vooral afwachten of we allebei bereid zullen zijn om compromissen te sluiten. Tussen Philip en mij is er liefde genoeg, dat zal nooit een probleem zijn", vertelde Aisha toen in TV Familie. "Aan de ene kant zie ik Philip doodgraag, daar kan ik niet in doseren. Maar aan de andere kant ben ik toch voorzichtiger geworden. Ik bedoel, ik wéét niet of wij deze keer zullen samenblijven. De toekomst zal uitwijzen of wij voor elkaar gemaakt zijn." Als we op de posts op hun sociale media mogen afgaan, is het duidelijk dat de twee nu opnieuw een punt hebben gezet achter hun relatie. Op Facebook heeft Aisha haar relatiestatus alvast aangepast naar 'vrijgezel'.