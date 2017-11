Philip Cracco dan toch niet op ruimtereis MVO

Eerder deze week raakte bekend dat ruimtetoerismebedrijf XCOR failliet ging. Dat had grote gevolgen voor één van de eerste kopers van zo'n ruimteticket: Nederlander Rowin Hellings (23). Maar ook enkele Belgen moeten erdoor aan de grond blijven, zoals Philip Cracco uit 'The Sky Is The Limit'.

Voor Philip blijkt 'the sky' uiteindelijk toch wél de limiet. In het programma was te zien hoe hij enkele tests onderging om te bepalen of hij geschikt was om de ruimte in te gaan, tevergeefs, blijkt nu.

Er waren namelijk niet genoeg geïnteresseerden om het bedrijf overeind te houden. De kostprijs van een ticket bedroeg zo'n 77.777 euro, bij 'Media Markt'.